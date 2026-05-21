Environmental Activists and Residents in Punta Mita Arrested for Protesting Against a Resort Development

Six environmental activists and residents in Punta Mita, Nayarit, have been arrested for protesting against a resort development in Playa Las Cocinas. The development, owned by Grupo Dine, includes 1,000 residences and 4 hotels, and a membership plan with golf courses and clubs.

Un juez de primera instancia con sede en Bahía de Banderas emitió una orden de aprehensión contra al menos seis ambientalistas y habitantes que se oponen a la construcción de un desarrollo turístico en playa Las Cocinas de Punta Mita , Nayarit , mientras el polémico proyecto inmobiliario avanza, pese a no cumplir con los acuerdos suscritos ante las autoridades del estado, encabezadas por Miguel Ángel Navarro .

De acuerdo con la defensa legal de los indiciados, las órdenes judiciales están dirigidas a habitantes y prestadores de servicios que han participado en protestas contra el desarrollo turístico vinculado a Cantiles de Mita, S.A. de C.V. , filial de Grupo Dine.denuncian que la construcción invade la línea de playa y amenaza un ecosistema costero con áreas de desove de tortugas marinas y vegetación.

Las acusaciones incluyen los delitos de amenazas, daños a la propiedad, apología del delito y asociación delictuosa. Estas órdenes de aprehensión se dan casi un mes después de que las manifestaciones comenzaron a hacerse virales. También surgen luego de que en semanas recientes las manifestaciones se han mantenido sin bloqueos ni ingreso a la zona de obras.

La defensa legal de los activistas cuestionó la rapidez con la que el Ministerio Público integró las carpetas de investigación, al señalizar que el proceso judicial avanzó con una velocidad inusual frente a otros casos similares.contempla mil residencias y 4 hoteles, y un plan de membresías con campos de golf y clubes. Varias organizaciones y ciudadanos de Nayarit emitieron un comunicado al respecto en el que señalaron que el Gobierno estatal que encabeza el morenista Miguel Ángel Navarro ‘instrumentaliza las instancias de impartición de justicia y de seguridad pública cuidando intereses económicos y alejándose del mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos que defienden la vida’.

Aunado a lo anterior, los habitantes de Punta Mita señalan que el proyecto ecoturístico avanza a pesar de que no se cumplieron acuerdos con las autoridades, los cuales consistían respetar las playas y el libre acceso a los 20 metros de Zona Federal Marítima Terrestre en playa Las Cocinas. Luego de que las protestas resonaran en Palacio Nacional, el pasado 29 de abril el gobernador de Nayarit, Miguel Navarro, informó que, tras una reunión, los inversionistas del proyecto turístico accedieron a ampliar la franja libre de construcción de cinco a 10 metros, pese a que son 20 metros los que pertenecen a la zona federal, de acuerdo con la ley.

Grupo Dine ha mencionado que sus trabajos cuentan con todos los permisos y autorizaciones aplicables emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y han sido verificados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La semana pasada, a pesar de las protestas y reuniones que sostuvieron habitantes de Punta Mita con autoridades federales y estatales, el colectivo Batalla por la Playa y el Comité de Punta de Mita reportaron la conclusión del proyecto de escollera en la costa de playa Las Cocinas.

Los habitantes de Punta Mita se quejaron de que no existió transparencia plena a la que legal y moralmente estaban obligados los desarrolladores, particularmente respecto al alcance real de la obra, sus impactos ambientales presentes y futuros, así como la entrega oportuna y completa de permisos, estudios técnicos y documentación sustantiva del proyecto. Añadieron que a lo largo de diversas reu-niones prevaleció una preocupante falta de claridad y en distintos momentos existió resistencia a compartir información de manera íntegra, lo que generó una desconfianza legítima dentro de la comunidad.

Efraín López, vocero del Comité Puntamitense en Defensa de Playa Las Cocinas, dijo que temen represalias por parte de autoridades de Nayarit, ya que en los últimos días han recibido llamadas anónimas y a su alrededor se mueven autos desconocidos, con vidrios polarizados.

‘Tenemos temor. Vemos más autos que nadie conoce, pues el pueblo es muy pequeño. Todos nos conocemos; somos menos de dos mil habitantes. Luego que vemos autos sin identificarse, corre la voz que por ahí anda tal persona que no se ve muy amigable’, dijo





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