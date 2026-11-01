Epazote homenajea a Juan Rulfo con altar de Día de Muertos en Parque Centro

El restaurante Epazote honra a Juan Rulfo con un altar minimalista de Día de Muertos en Parque Centro del 31 de octubre al 4 de noviembre.

El establecimiento gastronómico Epazote ha anunciado una iniciativa especial para celebrar la festividad del Día de Muertos. La propuesta busca reflejar la cosmovisión mexicana sobre la muerte, enfatizando la cercanía con los difuntos y la transición hacia otro plano. El lugar incorporará elementos simbólicos tradicionales como papel picado, velas y flores de cempasúchil para crear un ambiente respetuoso.

Homenaje literario a Juan Rulfo en el restaurante

Este año, la tribu dedicada al fallecimiento rinde tributo al prolífico escritor mexicano Juan Rulfo. El autor es reconocido universalmente por obras maestras como El Llano en llamas y El Gallo de Oro. Sin embargo, su novela más célebre sigue siendo Pedro Paramo, una pieza clave del realismo mágico latinoamericano. La decisión de elegirlo responde a su estatus como un símbolo fundamental de cómo la sociedad mexicana percibe y vive la muerte dentro de su cultura.

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Diseño minimalista y elementos fotográficos

Aunque la estructura del altar sigue un estilo minimalista, mantiene tres escalones visibles que guían la mirada del visitante. En cada rincón se aprecian tradiciones mexicanas llevadas a gran escala en las paredes del espacio dedicado. Se destaca la pasión del escritor por la fotografía, una faceta menos conocida pero que plasma la esencia del México rural de origen. Esta decoración busca transportar a los comensales a un entorno que mezcla lo tradicional con lo artístico moderno.

Celebración en Parque Centro con fechas definidas

La inauguración reciente del restaurante de cocina de origen con carácter norteño coincide con esta celebración única. El evento estará abierto al público general y a los comensales habituales desde el viernes 31 de octubre hasta el 04 de noviembre. La ubicación se encuentra en Parque Centro, un punto estratégico para quienes deseen experimentar esta inmersión cultural. La sorpresa no solo está en la comida, sino en la experiencia estética completa que ofrece el lugar.

Contexto biográfico del autor homenajado

Juan Rulfo nació en Apulco, Jalisco, en el año de 1917 y se consolidó como escritor, guionista y fotógrafo de renombre. Para el restaurante, representa a uno de los primeros autores en desdibujar el tiempo y el espacio en su narrativa. En Pedro Páramo, describe una historia de muertos en busca de la vida, movidos por la nostalgia de lo perdido. Este proyecto es también un homenaje a la obra que habla de la muerte colectiva del pueblo.

Visión filosófica sobre la vida después de la muerte

Yolanda Montes, representante del proyecto, comentó a VANGUARDIA la importancia de este homenaje cultural. Señaló que consideran que existe un más allá donde los seres queridos se esperan mutuamente. Esta filosofía subyace en la decoración y en la intención de conectar a los visitantes con sus ancestros. La celebración busca trascender el simple acto de comer para ofrecer una reflexión profunda sobre la existencia humana y la memoria.