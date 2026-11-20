Epic Games Store ofrece Mark of the Deep sin costo hasta el 26 de noviembre. Descubre los detalles de esta aventura pirata con combate soulslike.

La Epic Games Store ha anunciado la disponibilidad gratuita del título independiente Mark of the Deep, una oferta que permanece vigente únicamente hasta el 26 de noviembre a las 10:00 AM, hora del centro de México. Esta promoción permite a los usuarios acumular este juego de acción y exploración en su biblioteca personal sin realizar ningún pago monetario.

Mecánica y jugabilidad Soulslike

Mark of the Deep se define como una aventura de acción que integra elementos de exploración con combates exigentes de estilo soulslike, dirigidos a jugadores que buscan desafíos complejos. La narrativa coloca al jugador al mando de Marcus Ramsey, un pirata conocido como Rookie, quien sobrevive al naufragio de su embarcación, la Sirena Furiosa, y queda atrapado en una isla misteriosa. El objetivo principal es recorrer distintas regiones del territorio para localizar a los miembros de la tripulación desaparecida y desvelar los secretos ocultos en el lugar.

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Amenazas y progresión de personajes

El territorio de la isla está poblado por una variedad de peligros, incluyendo monstruos, muertos vivientes y cultistas, exigiendo que el jugador enfrente más de 60 tipos diferentes de enemigos y supere 16 jefes finales para avanzar. Para superar estas barreras, el sistema de Marcas permite desbloquear habilidades especiales que modifican la estrategia de combate y exploración del personaje principal. Además, se pueden obtener nuevas armas que mejoran las capacidades físicas, facilitando el acceso a zonas anteriormente inalcanzables mediante una exploración cuidadosa del entorno.

Decisiones narrativas y consecuencias

La experiencia no se limita a la acción pura, ya que la corrupción ambiental afecta a los personajes circundantes, lo que obliga al jugador a tomar decisiones complicadas que influyen directamente en el desarrollo de la historia. Al interactuar con otros piratas, criaturas y aliados atrapados en el territorio, las acciones del usuario pueden salvar o condenar a estos personajes, llevando a descubrir diferentes finales según las misiones completadas. Este enfoque añade una capa de profundidad estratégica, donde el apoyo a los aliados resulta tan crucial como la habilidad en el combate directo.

Cronograma y disponibilidad final

La ventana para reclamar este título sin costo se cierra definitivamente el 26 de noviembre a las 10:00 AM, hora del centro de México, momento en el cual el juego dejará de ser gratuito en la plataforma. Esta fecha límite representa la única oportunidad para los usuarios que disfrutan de las aventuras piratas con desafíos significativos, agregando un título de exploración completa a sus colecciones digitales de forma permanente.