Equipo de Estados Unidos para el Mundial 2026

La selección de Estados Unidos ha comenzado a preparar su lista de convocados para el Mundial 2026, con algunos jugadores de la MLS en la línea de los llamados. Algunos de los jugadores que no irán son el mediocampista del Lyon y el delantero del Middlesbrough, mientras que otros como Chris Brady, Matt Freese y Matt Turner, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan y Tyler Adams, estarán en la lista de convocados para el Mundial 2026.

Bajo la dirección del Apertura 2023, el delantero de América, convertido en el máximo anotador del equipo en la era del técnico brasileño, se ha destacado por su capacidad para desequilibrar y aparecer en momentos clave dentro del esquema ofensivo azulcrema.

Aunque con la selección estadounidense apenas ha sumado puntos en los amistosos, algunos jugadores de la MLS se encuentran en la línea de los convocados para el Mundial 2026. Algunos de los jugadores que no irán son el mediocampista del Lyon, que ha disputado 29 partidos de liga esta temporada, y el delantero del Middlesbrough, que ha destacado con cuatro goles y dos asistencias en siete encuentros desde abril.

Por otro lado, algunos jugadores como Chris Brady, Matt Freese y Matt Turner, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan y Tyler Adams, estarán en la lista de convocados para el Mundial 2026. Los partidos amistosos de Estados Unidos antes del Mundial 2026 serán el 31 de mayo en Charlotte. Estados Unidos ocupará el Grupo A del Mundial 2026, y su primer partido será el 12 de junio en Seattle Stadium contra Australia





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