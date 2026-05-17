Equipo de Jalisco gana final del Clausura 2026 y evita bicampeonato, nuevo campeón de Liga de Expansión

El equipo de Jalisco ganó la final del Clausura 2026 y evitó el bicampeonato de la Jaiba Brava. Luego de un semestre difícil, el club de Tepatitlán FC se proclamó nuevo campeón de la Liga de Expansión al venciro a la Jaiba Brava de Tampico Madero en el partido final.

El equipo de Jalisco ganó la final del Clausura 2026 y evitó el bicampeonato de la Jaiba Brava . El club de Tepatitlán FC, que ha estado sin levantar un título en cinco años, ganó por marcador global de 1-0 y se quedó con la corona del torneo.

Gabriel Pereyra, el director técnico del 'Tepa', expresó su satisfacción por haber conseguido un título. Desde cuartos de final eliminaron a Atlante y Mineros de Zacatecas para finalmente evitar el bicampeonato de Tampico Madero. La Liga de Expansión nunca ha revelado el premio económico para sus campeones, pero se ha trascendido que los equipos recibirán 10 millones de pesos.

Gabriel Pereyra tomo con calma que compromiso de enfrentar a la Jaiba Brava en una serie a ida y vuelta por el Campeón de Campeones de la temporada 2025-26 de la Liga de Expansión. Hasta ahora, el máximo organismo del futbol en México, la FMF, no ha corroborado la reactivación del ascenso y cuáles serían los requisitos para los equipos aspirantes





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