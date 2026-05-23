Equipos "grandes" optan por interinatos exitosos

Los equipos grandes de la Liga MX han apostado por interinatos con técnicos de experiencia en fuerzas básicas, con resultados exitosos.

Los equipos "grandes" han optado por interinatos que fueron exitosos, como el reciente caso de Joel Huiqui con el Cruz Azul. El actual técnico de Cruz Azul entró al quite en el conjunto por la inesperada salida de Nicolás Larcamón.

Foto: Diego Padilla/Imago7 En ocasiones, conocer las entrañas del equipo, la esencia y su exigencia o simplemente refrescar la mente del jugador, puede resultar más fructífero que un proyecto pensado a largo plazo. Y el más reciente ejemplo está en La Noria, en la final de la Liga MX con Joel Huiqui. El técnico de Cruz Azul llegó al banquillo antes de la última fecha, cuando se dio la salida de Nicolás Larcamón.

Desde entonces, La Máquina suma cuatro victorias y dos empates; está a 90 minutos de conseguir el ansiado título número 10 para los cementeros. Pero no es el único equipo grande en apostar por un interinato, con un técnico de experiencia respaldada en fuerzas básicas. Cruz Azul consiguió la Concacaf con otro interinato, el del uruguayo Vicente Sánchez, quien tomó al equipo luego de la salida de Martín Anselmi.

En los últimos años Chivas apostó por un formador y experto en categorías juveniles. Cuando el proyecto Marcelo Michel Leaño no daba para más en 2022, Ricardo Cadena llegó al timón y enderezó el rumbo. América hizo una gran apuesta en 2021 con Santiago Solari, pero después de intentos fallidos, fue cesado al año siguiente y en su lugar llegó el técnico de la categoría Sub-20, Fernando Ortiz.

El Tano hizo jugar a las Águilas como no lo habían hecho en por lo menos un lustro y llevó al equipo a tres semifinales consecutivas. Tal vez, el interinato más recordado de un club grande en los últimos años sea el de los Pumas con Andrés Lillini en 2020. El argentino, entonces director de fuerzas básicas, llegó al banquillo luego de la sorpresiva renuncia del español Michel González.

Cuando las apuestas eran nulas, Lillini llevó a los auriazules a dos finales, una de Liga MX y otra de la Concacaf Champions Cup. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp! , desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liga MX Interinatos Técnicos Fuerzas Básicas Resultados Exitosos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Javier Aguirre lo dejó afuera de la Selección Mexicana y él respondió: “me cambió la vida”Es uno de los mejores jugadores del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Read more »

Trump planea limitar los recursos militares estadounidenses destinados a los aliados de la OTAN en EuropaEl presidente Trump ha dejado claro que espera que los países europeos asuman la responsabilidad principal de la seguridad del continente, en sustitución de Estados Unidos

Read more »

Golpe a ‘Los Mayos’: Semar Inhabilita 3 Narcolaboratorios en SinaloaLos narcolaboratorios fueron localizados en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, en Sinaloa

Read more »

No creerás para qué sirven los chalecos GPS que usan los futbolistas durante los entrenamientosSu función es extremadamente importante para el cuerpo técnico de los distintos equipos en todo el mundo

Read more »