El mediocampista de América, Erick Sánchez, enfatiza la concentración del equipo y descarta que el arbitraje influya en la serie de Cuartos de Final contra Monterrey en el Apertura 2026.

Erick Sánchez, centrocampista del Club América, ha establecido con claridad que el factor arbitral no determinará el rumbo de la serie de Cuartos de Final contra el C.F. Monterrey. Durante su comparecencia mediática anterior al duelo, el futbolista desestimó rotundamente cualquier influencia externa, incluyendo los criterios de los árbitros, sobre el resultado deportivo. La concentración del plantel se centra exclusivamente en la ejecución táctica y en la superación del rival.

Estrategia de Juego sin Distractions

Sánchez argumentó que ver al Club América como el favorito es una percepción que puede resultar contraproducente para el rendimiento del equipo. Considera que esa etiqueta puede llevar a subestimar al oponente, lo cual va en detrimento de la seriedad con la que debe abordarse cada encuentro. Su enfoque reside en realizar las acciones dentro de la cancha de la manera más efectiva posible, independientemente de las expectativas externas.

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El jugador reconoció que el C.F. Monterrey es un rival formidable y peligroso en cualquier situación del juego. Esta conciencia de la amenaza potencial refuerza la necesidad de no dar nada por sentado. La mentalidad del equipo se basa en la competencia pura, rechazando la idea de que el desenlace dependa de factores ajenos al desempeño atlógico y técnico de los jugadores.

Postura Oficial Sobre el Árbitro

Al ser cuestionado específicamente sobre la posibilidad de que el arbitraje decida la serie, Sánchez reiteró su desagrado por hablar del tema. Considera que esta discusión es generalmente contraproducente para la preparación mental del plantel. Prefiere mantener la calma y la tranquilidad en el vestuario, desviando la atención de posibles errores humanos de los oficiales hacia las propias responsabilidades del equipo.

La filosofía de Sánchez se resume en la frase de que lo que ocurra depende enteramente de lo que haga el equipo, no de lo que haga el árbitro. Reconoce la humanidad de los oficiales y la posibilidad de equivocación, pero señala que esto no debe ser un eje de preocupación. La responsabilidad máxima recae en la preparación y la ejecución de los jugadores durante los noventa minutos de partido.

Detalles Logísticos del Encuentro

El Club América se trasladará a Monterrey para disputar el partido de ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La logística de viaje está coordinada para asegurar que el plantel llegue con la máxima preparación física y táctica a la zona de juego. La atención se centra en la logística interna y la estrategia deportiva antes de cada etapa del duelo.

El partido de ida se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo con un horario de 7:00 pm hora central de México. La vuelta de esta serie específica, aunque mencionada en el contexto general de la liguilla, tiene fechas distintas; para América y Monterrey, la segunda fecha se jugó en diferentes estadios según la pareja, pero el texto original indica una vuelta el 29 de noviembre. Para la serie de América contra Monterrey, las fechas clave son el 26 y 28 de noviembre respectivamente en sus respectivos estadios, asegurando el avance a la siguiente ronda.