Erik Lira compartió el mensaje de Jude Bellingham en el Mundial 2026 y detalló por qué el traspaso al AS Mónaco por 8 millones de euros no se concretó.

Erik Lira compartió un detalle personal sobre su enfrentamiento en el Mundial y explicó por qué su transferencia al AS Mónaco por 8 millones de euros no se concretó.

Confesión de Jude Bellingham en el Mundial

Erik Lira reveló una conversación directa con Jude Bellingham tras el partido entre México e Inglaterra durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El mediocampista de Cruz Azul asumió la responsabilidad de marcar al jugador del Real Madrid en un cruce clave del torneo. Aunque el encuentro finalizó con dos goles ingleses, Lira destacó el respeto mutuo mostrado al terminar el enfrentamiento. Bellingham le dijo que era un gran jugador y le deseó que jugara en un equipo grande. El mexicano también le deseó éxito a su rival, esperando que conquistaran el título mundial. Este intercambio evidencia la calidad técnica de Bellingham y el reconocimiento profesional entre ambos futbolistas.

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Fracaso del traspaso al AS Mónaco

Erik Lira estuvo cerca de un traspaso importante al AS Mónaco antes de la finalización de la competición internacional. El club francés y Cruz Azul alcanzaron un acuerdo verbal por 8 millones de euros más 3 millones adicionales en variables. La operación también incluía el 20% de una futura venta cuando el jugador saliera del equipo monegasco. Sin embargo, el mercado falló porque el club francés no logró liberar una plaza en su plantilla. Lira permaneció en su club, manteniendo su rol como capitán en Cruz Azul. Ahora su representante busca activamente otro equipo en Europa durante el mercado invernal de 2027.

Interés del Atlas y planes europeos

A pesar de los intereses locales, Erik Lira tiene objetivos claros de mantener su proyección en el fútbol europeo. Se ha reportado una posible oferta de Atlas por 11 millones de dólares para retenerlo. Sin embargo, el futbolista prefiere viajar al Viejo Continente para continuar su desarrollo profesional. Esta decisión refleja su compromiso de competir en ligas de mayor nivel tras la experiencia mundialista. La búsqueda activa de su representante indica que el mercado aún tiene posibilidades para su transferencia. Cruz Azul sigue contando con su liderazgo dentro del vestuario como capitán vigente.