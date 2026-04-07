Erik Per Sullivan Rechaza Regresar a Malcolm el de en Medio: Dewey No Estará en la Nueva Temporada

El actor Erik Per Sullivan, conocido como Dewey en la popular serie, no participará en la nueva temporada de Malcolm el de en medio, a pesar de las ofertas y la gran expectativa generada por el regreso de la serie. Descubre las razones detrás de su decisión y qué impacto tendrá en la nueva temporada.

Erik Per Sullivan , conocido en México por su papel de Dewey en Malcolm el de en medio, ha declinado participar en la nueva temporada de la serie, a pesar del gran éxito esperado. La decisión del actor ha sorprendido a muchos seguidores, especialmente considerando la inmensa popularidad de la serie y el cariño que el público mexicano le tiene. Su salida del proyecto ha sido confirmada con la incorporación del actor canadiense Caleb Ellsworth-Clark , quien asumirá el rol de Dewey .

Esta sustitución ha generado diversas reacciones entre los fanáticos, quienes ahora esperan ver cómo Ellsworth-Clark abordará el personaje que Erik Per Sullivan hizo tan entrañable. La noticia del regreso de Malcolm el de en medio ha sido recibida con entusiasmo, pero la ausencia de Sullivan ha entristecido a algunos, recordando la icónica dinámica familiar que caracterizó a la serie original. La elección de Sullivan de no regresar se ha mantenido en un halo de misterio, hasta ahora. \La actriz Jane Kaczmarek, quien interpretó a Lois en la serie, reveló en una entrevista con The Guardian que a Erik Per Sullivan se le ofreció una suma considerable de dinero para que retomara su papel de Dewey, pero rechazó la oferta. Kaczmarek explicó que Sullivan ha priorizado sus estudios y está enfocado en obtener una maestría en la Universidad de Harvard, donde se encuentra estudiando la obra de Charles Dickens. Kaczmarek destacó la dedicación académica de Sullivan, refiriéndose a él como un estudiante sobresaliente. Bryan Cranston, quien interpretó a Hal, el padre de la familia, también habló con Sullivan sobre su regreso. Cranston relató que Sullivan, a pesar de no estar interesado en volver a la serie, expresó su apoyo al proyecto y le deseó lo mejor a todos los involucrados. Cranston se mostró comprensivo con la decisión de Sullivan y respetó su elección de enfocarse en sus estudios. El proyecto, liderado por el creador original Linwood Boomer y el director Ken Kwapis, ha generado gran expectativa entre los seguidores. La noticia de la ausencia de Sullivan ha avivado aún más el interés en la nueva temporada, ya que los fanáticos desean ver cómo se desarrollará la historia sin uno de sus personajes más queridos. \Hasta el momento, se ha confirmado que la nueva temporada de Malcolm el de en medio constará de cuatro episodios. Esta información ha mantenido a los fanáticos expectantes ante el estreno. La serie, conocida por su humor y situaciones familiares identificables, conquistó a miles de espectadores en México, quienes se identificaron con las vivencias de la familia. El regreso de Malcolm el de en medio representa un momento de nostalgia para muchos, que crecieron viendo las aventuras de la singular familia. El elenco original, conformado por Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, retomará sus roles principales, asegurando la continuidad del espíritu de la serie. La decisión de Sullivan de no participar ha sido un punto de conversación constante, pero la calidad del proyecto y la participación del resto del elenco original prometen un retorno lleno de emociones y risas





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