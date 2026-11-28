La Fiscal General de la República informa sobre la integración de 16 carpetas de investigación por posibles irregularidades en contratos del INE, involucrando a más de 50 entidades.

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, ha presentado un informe detallado sobre los avances en la investigación del Instituto Nacional Electoral. Este anuncio se produce tras la crisis institucional que afecta al órgano electoral, originada por la renuncia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei el 26 de octubre pasado.

Avances en la investigación de contratos irregulares

La autoridad federal confirmó la integración de 16 carpetas de investigación. Estas diligencias están enfocadas en detectar posibles irregularidades en la ejecución de contratos por parte de funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). El objetivo principal es establecer una red de diversos mecanismos que habrían favorecido a ciertos sectores específicos.

Also read CSP a Córdova: INE sí pudo evitar oligopolio

Durante la comparecencia, Ernestina Godoy señaló que las autoridades realizaron cateos exhaustivos. En estas diligencias se obtuvo documentación importante que sirve como pieza clave para sustentar las acusaciones. Esta evidencia material es fundamental para desentrañar la estructura de la supuesta red de corrupción.

Declaraciones de exservidores públicos del INE

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada ha citado a declarar a varias exservidoras públicas del Instituto Nacional Electoral. Hasta la fecha, no se han revelado los nombres de los testigos debido al estricto secreto que protege la investigación en curso. Estas declaraciones son vitales para comprender la cadena de mando y las decisiones tomadas.

Una de las líneas de investigación apunta a posibles remuneraciones indebidas. Se investiga a personas que podrían haber recibido pagos sin realizar las actividades para las cuales fueron originalmente contratadas. Esto sugiere un esquema de pago por inactividad o cumplimiento parcial de funciones.

Alcance de la red de delincuencia organizada

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada está desarrollando una investigación específica sobre actividades con recursos procedentes de origen ilícito. El alcance de este proceso es significativo, ya que involucra a más de 50 personas físicas y morales. La cifra indica un alto nivel de institucionalidad en la posible trama corrupta.

Las autoridades buscan identificar posibles vínculos entre exservidores del Instituto Nacional Electoral de distintos niveles de responsabilidad. Asimismo, se intenta rastrear una red de empresas que participaría en estos esquemas. La complejidad del caso requiere un análisis profundo de las relaciones contractuales y financieras.

Consecuencias y próximos pasos institucionales

La situación actual representa un desafío mayor para la transparencia electoral en México. La renuncia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei marcó el inicio de esta ola de investigaciones. Las autoridades mantienen el compromiso de esclarecer todos los hechos relacionados con el uso de fondos públicos.

Se espera que la integración de las 16 carpetas permita establecer responsabilidades claras. El proceso judicial continúa mientras se recopila más evidencia documental y testimonial. La sociedad civil observa estos avances con atención dado el impacto en la democracia.