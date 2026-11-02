Ernesto Ruffo Appel obtiene suspensión definitiva en amparo contra vínculo a proceso

El exgobernador de Baja California logró una suspensión definitiva en su amparo contra la vinculación por huachicol. La resolución paraliza el juicio oral hasta el 23 de noviembre.

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obtuvo una victoria procedural clave cuando una jueza federal concedió la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo que promovió contra su vinculación a proceso. Esta determinación judicial, emitida por la jueza Azucena Lazalde Íñiguez, titula del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, detiene temporalmente los efectos de la resolución que lo vinculó a proceso por presuntos delitos de huachicol.

Mecanismo de la suspensión en el juicio de amparo

La suspensión definitiva otorgada significa que el procedimiento penal queda paralizado en sus efectos inmediatos, impidiendo que avance hacia la etapa de juicio oral mientras se resuelve el fondo del amparo. Este mecanismo procesal, regulado en los artículos de la Ley de Amparo, permite que el juez de amparo revise la legalidad del auto de vinculación sin que el procesado enfrente las consecuencias inmediatas de esa decisión preliminar.

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Ernesto Ruffo Appel destacó que esta medida es fundamental porque establece un preámbulo necesario para que la jurisdicción federal determine si la vinculación a proceso se realizó conforme a derecho. La resolución no implica una absolución ni el cierre definitivo del caso, sino que congela el avance del expediente penal hasta que el juez de amparo emita una sentencia sobre la constitucionalidad de los actos de la autoridad ministerial y judicial.

El exmandatario explicó que la suspensión fue resuelta en el contexto del juicio de amparo directo promovido contra el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control. Esta etapa procesal es crítica, ya que la autoridad judicial debe examinar si existieron elementos de prueba suficientes y si se respetaron las garantías individuales durante la fase de investigación inicial.

Posiciones de la Fiscalía y el exgobernador

La Fiscalía General de la República (FGR) ha aclarado que la suspensión concedida a Ernesto Ruffo Appel no representa el fin de la investigación ni la absolución del exgobernador. El organismo asegurará que la medida establece que el procedimiento se detenga una vez concluida la etapa intermedia, pero que no se iniciará el juicio oral mientras se resuelve el juicio de amparo contra la vinculación a proceso.

Por su parte, el exgobernador de Baja California interpretó la resolución como un paso muy positivo para defender su honor y legalidad. En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Ruffo Appel señaló que el juez de amparo es una autoridad distinta que debe verificar si fue correcto el auto de vinculación al proceso dictado inicialmente. Para la defensa, esto abre la puerta a revisar los argumentos constitucionales de la resolución emitida por la fiscalía.

La aclaración de la FGR es crucial para entender que la suspensión no modifica por sí misma la situación jurídica del acusado ni determina si es responsable de los delitos que le atribuye la Fiscalía. La medida únicamente impide que el procedimiento avance a la etapa de juicio oral hasta que el juez de amparo se pronuncie sobre la legalidad de la vinculación, manteniendo la investigación activa en sus etapas previas.

Impacto en el caso Ingemar y próximos pasos

La acusación de la FGR señala a Ernesto Ruffo Appel como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, empresa a la que atribuye la presunta importación ilegal de gasolina y diésel desde Estados Unidos mediante ferrotanques. De acuerdo con la acusación, estas operaciones habrían ocasionado un perjuicio estimado en 4 mil millones de pesos para el erario nacional, lo que constituye el núcleo de la investigación penal.

El juez de amparo comenzará el 23 de noviembre el análisis exhaustivo de los argumentos constitucionales presentados por la defensa, así como de la forma y el fondo de la resolución emitida por el juez de control a petición de la Fiscalía. Esta fecha marca el inicio de la etapa decisiva donde se determinará si se mantiene o revoca la vinculación a proceso, estableciendo así el rumbo futuro del expediente legal.

Con la suspensión definitiva, el procedimiento permanecerá detenido en los términos establecidos por la resolución, mientras el juez de amparo analiza los argumentos de la defensa y determina si mantiene o modifica los efectos de la vinculación a proceso. La decisión sobre el fondo del amparo será la que establezca si la resolución judicial impugnada fue legal, sin que la suspensión concedida implique por sí misma una absolución o el cierre del caso.