El exgobernador Ernesto Ruffo pide a las autoridades liberar sus recursos financieros tras obtener prisión domiciliaria. Detalla su falta de ingresos y la dependencia de familiares para sobrevivir.

Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, ha presentado una solicitud formal para que se liberen el congelamiento de sus cuentas bancarias y se restablezcan los pagos de sus pensiones. Esta medida es urgente para el exmandatario tras haber obtenido prisión domiciliaria, una resolución judicial que lo separa de la reclusión en un penal federal. El político panista afirma que la inmovilización de sus activos lo ha dejado sin capacidad económica propia, obligándolo a depender de la ayuda de su entorno cercano para satisfacer necesidades básicas.

Situación Financiera y Dependencia Familiar

El exgobernador ha descrito públicamente las graves dificultades económicas que enfrenta su situación actual desde que las autoridades inmovilizan sus recursos. En una entrevista radiofónica, explicó que no recibe ningún ingreso propio debido al bloqueo de sus cuentas personales. Su dependencia de terceros se ha vuelto una realidad cotidiana, donde su familia y amigos son los encargados de traer alimentos a su hogar y reunir dinero para cubrir gastos domésticos esenciales.

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Ruffo detalló que la falta de liquidez impide pagar servicios básicos como la luz y el agua, lo que ha generado una tensión significativa en su vida diaria. A pesar de disfrutar de la medida cautelar de prisión domiciliaria, la imposibilidad de disponer de sus fondos ha limitado severamente su autonomía. Ha insistido en que esta situación no es temporal, sino un obstáculo estructural derivado de las acciones legales recientes que afectan su patrimonio.

Acciones Legales y el Caso Huachicol Fiscal

La defensa jurídica de Ernesto Ruffo ha iniciado procedimientos formales para solicitar la liberación de los recursos congelados. Estos trámites buscan recuperar el acceso a los apoyos económicos que recibía anteriormente, específicamente aquellos destinados a su sostenimiento. El proceso judicial en el que se encuentra el exfuncionario está vinculado a investigaciones por su presunta participación en un caso de contrabando de hidrocarburos, conocido coloquialmente como huachicol fiscal.

Este caso de corrupción energética ha sido el detonante principal de las medidas cautelares impuestas al exmandatario. Ruffo obtuvo prisión domiciliaria en septiembre de 2026, tras permanecer más de dos meses recluido en un penal federal. La defensa argumenta que las restricciones financieras son desproporcionadas y afectan derechos básicos, por lo que buscan mediante vía legal revisar la legitimidad de tales bloqueos en el contexto de su proceso penal en curso.

Demanda ante Juzgados Federales

Mediante un procedimiento legal específico, la representación de Ruffo ha identificado a diversas dependencias y funcionarios como autoridades responsables del bloqueo. La demanda señala que estas instituciones operan los programas sociales que administran los depósitos de los exfuncionarios públicos. El objetivo principal es que los tribunales ordenen el desbloqueo inmediato de las cuentas bancarias para permitir el flujo normal de dinero.

El documento legal también aborda los depósitos correspondientes al programa federal de apoyo para personas adultas mayores. Estos pagos eran recibidos en el Juzgado Séptimo de Distrito en Baja California, una instancia clave en la administración de dichos recursos. La acción jurídica pretende que se revise la legalidad de las restricciones impuestas a todos los recursos que recibe el exfuncionario, independientemente de su origen o categoría específica.

Antecedentes Judiciales y Rechazo Previo

A pesar de los esfuerzos legales de la defensa, el camino para recuperar los fondos no ha estado exento de obstáculos significativos. Los antecedentes del caso revelan que una jueza federal rechazó previamente la solicitud de conceder una protección específica respecto al bloqueo de su pensión del programa Bienestar. Este fallo negativo representa un desafío directo para las nuevas gestiones que busca realizar Marx Arriaga, quien lidera la estrategia legal del exgobernador.

El rechazo inicial no ha detenido la presión por la liberación de los activos, pero ha complicado la estrategia defensiva. Ruffo continúa esperando una resolución favorable que le permita retomar el control de su patrimonio mientras se desarrollan las investigaciones penales. La situación económica actual del exgobernador se mantiene crítica, con la esperanza de que las instancias judiciales superiories reconsideren la proporcionalidad de las medidas cautelares financieras en su contra.