Ernesto Ruffo vuelve a frenar su proceso por huachicol y evita llegar a juicio oral

La resolución judicial otorgada a Ernesto Ruffo Appel suspende temporalmente el proceso penal por operaciones ilegales de combustible, aunque las acusaciones de la FGR siguen en pie mientras se resuelve el amparo. El exgobernador de Baja California enfrenta cargos graves que involucran la organización de una red de contrabando de hidrocarburos, conocidos coloquialmente como huachicol fiscal, mediante la importación irregular de gasolina y diésel desde Estados Unidos. La investigación apunta a que se utilizó una estructura empresarial para evadir pagos aduanales declarando volúmenes inferiores a los reales transportados por vía férrea.

El panorama jurídico en México ha experimentado un giro significativo con la reciente resolución emitida por la jueza federal del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México, quien concedió una suspensión definitiva contra el auto que vinculó a proceso penal a Ernesto Ruffo Appel.

Esta decisión judicial, fechada el 29 de octubre de 2026 dentro del expediente de amparo número 1085 de ese año, representa un freno sustancial al avance del caso que la Fiscalía General de la República investiga contra el exmandatario del partido Acción Nacional. La medida impide que la causa penal prosiga hacia la etapa de apertura del juicio oral mientras se mantenga vigente dicha suspensión y antes de que se resuelva definitivamente el juicio de amparo correspondiente.

Aunque la protección judicial proporciona un nuevo margen de seguridad legal a Ruffo Appel, es crucial destacar que la acusación formal presentada por el Ministerio Público Federal permanece totalmente vigente y activa.