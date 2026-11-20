El error CE-108255-1 cierra abruptamente Grand Theft Auto VI en PS5 y XBOX. Analizamos las causas, los informes de la comunidad y las soluciones fallidas disponibles.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI ha provocado una reacción mixta en la comunidad global de jugadores, ya que la euforia inicial por acceder a Leonida se ha visto empañada por graves fallos técnicos. Los usuarios de PlayStation 5 y XBOX Series están reportando masivamente cierres inesperados del software, lo que impide el progreso en las primeras horas de juego. Esta inestabilidad afecta tanto a la versión estándar como a las ediciones Slim y Pro de los dispositivos de Sony, generando frustración en millones de fans que esperaban una experiencia fluida.

Mecanismo del error y puntos de bloqueo

El problema central radica en el código de error CE-108255-1, el cual fuerza el cierre abrupto de la aplicación cuando se cumple cierta condición en el motor del videojuego. Los informes indican que la falla es recurrente en momentos específicos de la narrativa inicial, particularmente durante la misión de introducción en la ubicación Pipework. Muchos usuarios reportan que el sistema se congela exactamente cuando el personaje interactúa con el lavaplatos o utiliza el desatascador, una tarea mecánica aparentemente sencilla que desencadena el fallo del sistema operativo.

Also read ¿Cómo corre GTA VI en Xbox Series S?

Este comportamiento no está limitado a una única configuración de hardware, aunque la prevalencia varía. Los dueños de las consolas PlayStation 5 estándar y la variante Slim son los grupos más afectados por este bug, pero también existen denuncias confirmadas de usuarios que poseen el modelo de alta gama PS5 Pro. La inconsistencia sugiere que el origen no es exclusivamente la potencia de procesamiento, sino una gestión errónea de recursos en momentos de alta carga gráfica local.

Postura de los jugadores y reportes en redes

La comunidad técnica ha documentado estos incidentes a través de plataformas como Reddit, donde se acumulan más de una docena de hilos detallando la misma problemática. Un jugador destacado compartió su experiencia indicando que el título funcionaba perfectamente hasta que llegó a la misión con el personaje Mandy. Este usuario enfatizó el costo de su frustración, mencionando que había pagado $125 USD por la reparación previa de su consola y $100 USD por el juego, calificando la situación como ridícula dado que las tareas menos exigentes, como volar un avión, no generaban el mismo bloqueo.

Las quejas se extienden más allá de la única misión de Mandy, ya que algunos usuarios ni siquiera logran completar el prólogo del personaje Lucía. Además, aunque la inmensa mayoría de los reportes provienen del ecosistema de Sony, también hay usuarios de XBOX Series que notan inestabilidad. Un jugador de Microsoft afirmó que el juego se bloquea después de solo 15 minutos de actividad, con el primer fallo ocurriendo aproximadamente dos horas después de iniciar la partida, sin que el problema haya cesado desde entonces.

Impacto en el mercado y análisis técnico

La repercusión de estos fallos es significativa para Take-Two Interactive, la casa matriz desarrolladora, y para las plataformas de distribución. A pesar de que la mayoría de los jugadores que disfrutan del título no reportan incidencias, el volumen de quejas ha activado las alarmas de la comunidad y ha generado dudas sobre la calidad del lanzamiento. Algunos analistas y usuarios apuntan hacia un posible problema de sobrecalentamiento o refrigeración insuficiente como causa raíz, dado que títulos menos exigentes gráficamente no presentan los mismos cierres inesperados en los mismos dispositivos.

Las soluciones tecnológicas implementadas por los usuarios no han arrojado resultados positivos. Intentos comunes como reinstalar la aplicación, borrar la caché del sistema, reconstruir la base de datos o restablecer la configuración de fábrica de la consola han sido reportados como ineficaces por la gran mayoría de los afectados. Esta falta de parches caseros efectivos indica que el fallo reside a un nivel profundo del código o de la integración entre el software y el firmware de la consola.

Soporte oficial y próximos pasos

Actualmente, no existe una solución clara y 100% funcional para resolver estos inconvenientes técnicos que afectan a Grand Theft Auto VI. La página de soporte de Rockstar Games ofrece una guía actualizada, pero esta se limita a redirigir a los canales oficiales de soporte de XBOX y PlayStation. En el caso específico de PlayStation, la sección dedicada al error CE-108255-1 aconseja intentar actualizar el juego, un paso que ya realizaron la mayoría de los usuarios sin éxito.

Si la actualización no funciona, Sony recomienda a los jugadores acudir al servicio de reparaciones de PlayStation, una medida que resulta impráctica y costosa para millones de usuarios. No se ha anunciado ninguna fecha concreta para la distribución de un parche correctivo desde Rockstar Games. La comunidad espera una respuesta técnica rápida, mientras tanto, el viaje por Vice City sigue siendo una experiencia potencialmente intermitente para quienes enfrentan este error.