El libro El agua verde del idiota revela cómo las erratas históricas han moldeado mitos, leyes y percepciones científicas, desde Pandora hasta Marte.

La figura de Tutivillus, el antiguo demonio medieval atribuido a los errores de los copistas, sirve como punto de partida para entender la compleja naturaleza de las erratas en la cultura escrita. En el libro El agua verde del idiota. La errata: cultura e historia, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2023, los profesores chilenos Yanko González Cangas y Pedro Araya Riquelme exploran este fenómeno más allá de la simple corrección gramatical. El texto, editado en Santiago de Chile, examina cómo estos fallos han revelado realidades ocultas y generado nuevas interpretaciones culturales a lo largo de la historia.

La errata como descubrimiento cultural

Yanko González Cangas explica que el proyecto surgió de interés por la pulsión policial de los lectores que disfrutan detectando errores ajenos. La meta era dar voz al error para mostrar su fertilidad intelectual sin convertir el descuido editorial en una virtud absoluta. Los autores argumentan que las erratas pueden abrir posibilidades inexistentes, desencadenar interpretaciones o generar soluciones estéticas inesperadas. James Joyce describía estos accidentes textuales como portales del descubrimiento, una visión que inspira el análisis profundo de estas incorrecciones históricas.

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Causalmente, los errores pueden ser involuntarios, técnicos, de lectura o traducción, producto de una corrección excesiva o incluso deliberados. Las erratas intencionales han servido como juegos literarios, actos de sabotaje, medios para burlar la censura o trampas para detectar plagios. Aunque formalmente se reducen a cuatro operaciones clásicas como adición, omisión, transmutación y sustitución, cada caso involucra una red de manos, tecnologías y circunstancias específicas que merecen un estudio detallado.

Mitos y leyendas nacidos de malentendidos

Algunos de los errores más pervivientes han tenido una existencia más larga que los libros que los originaron. Erasmo de Rotterdam tradujo erróneamente la palabra griega pithos, que significa vasija, como pyxis, que significa caja. Aldo Manucio imprimió esa versión errónea, lo que dio origen a nuestra conocida caja de Pandora y remodeló el mito original. Este caso ilustra cómo un malentendido lingüístico puede alterar permanentemente la narrativa cultural aceptada.

Otro ejemplo extraordinario es la traducción que convirtió el rostro radiante de Moisés en uno con cuernos. Este error alimentó durante siglos una iconografía específica e incluso un estereotipo antijudío. De manera similar, la interpretación de los canali de Marte como canales artificiales contribuyó enormemente al imaginario popular sobre una civilización marciana. Estos ejemplos demuestran cómo los fallos en la transmisión del conocimiento pueden fijar ideas falsas en la mente colectiva.

Riesgos legales y el poder de la corrección

El mayor riesgo de las erratas aparece cuando el error entra en textos con poder para producir realidad, como leyes, sentencias, textos religiosos o científicos. En Chile, el error del artículo 116 de la propuesta constitucional de 2022 permitió desacreditar un texto completo a partir de una falla puntual. Este fenómeno anuló el todo por la parte, mostrando cómo un detalle técnico puede tener consecuencias políticas y sociales masivas.

Mark Twain resumió con humor negro que una errata en un libro de salud puede llegar a matar. En el ámbito editorial, el corrector ocupa una posición ambigua que puede salvar o estropear un texto. Históricamente llamado castigador, quien corrige posee una cuota de poder sobre la autoridad del autor y la forma definitiva de la publicación. Esta dinámica refleja la tensión constante entre la intención del creador y la interpretación final del lector.

La escritura como instrumento de dominación

Reglamentar la escritura implica decidir quién puede escribir, qué puede escribir y qué escritura será considerada legítima. Durante siglos, ese poder excluyó a mujeres, clases populares y otros grupos, sosteniendo distintas formas de censura. La escritura se transformó así en una memoria del poder y un instrumento de exclusión social. Este análisis cuestiona la neutralidad de la corrección editorial y su papel en la preservación de jerarquías sociales.

La tesis extrema de Claude Lévi-Strauss sobre los nambikwara considera la escritura como un instrumento de dominación. El libro analiza esta relación desde la perspectiva de Jacques Derrida y el gesto del jefe nambikwara. La exclusión provocada por la reglamentación lingüística ha tenido efectos negativos duraderos en la historia cultural. La errata, por tanto, no es solo un accidente, sino un reflejo de las estructuras de poder que rigen la comunicación humana.