Los legisladores de la Cuarta Transformación destacan la inversión de más de 75 mil millones de pesos en 10 municipios mexiquenses para mejorar servicios básicos, seguridad y movilidad. El plan busca hacer justicia a una región históricamente olvidada.

Eruviel Ávila y José Couttolenc , legisladores de la Cuarta Transformación, realizaron una gira por los municipios de Ecatepec de Morelos y Chimalhuacán para destacar los avances del Plan Integral Zona Oriente .

Este ambicioso proyecto, que contempla una inversión de más de 75 mil millones de pesos, busca mejorar las condiciones de vida de más de 10 millones de personas que habitan en los 10 municipios más poblados del Estado de México. Durante el recorrido, los políticos se reunieron con vecinos para escuchar sus inquietudes y reconocer el trabajo que se viene desarrollando en áreas clave como agua potable, bacheo, pavimentación, movilidad, seguridad, educación y salud.

El Plan Integral Zona Oriente tiene como objetivo principal hacer justicia a una región históricamente abandonada por gobiernos anteriores. Ávila y Couttolenc coincidieron en señalar que las acciones emprendidas reflejan la visión y el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quienes han impulsado la transformación en territorio mexiquense.

Destacaron que la colaboración entre los tres niveles de gobierno ha sido fundamental para avanzar en proyectos de infraestructura y servicios públicos que benefician directamente a las familias de la zona. Couttolenc, descrito por Ávila como un político joven, preparado, trabajador y cercano a la gente, ha jugado un papel crucial en la gestión de recursos y en la supervisión de las obras.

Entre los logros más visibles se encuentran la pavimentación de calles principales y secundarias, la instalación de sistemas de drenaje y la ampliación de la red de agua potable. Además, se han implementado programas de seguridad pública con mayor presencia policial y tecnología de vigilancia, reduciendo los índices delictivos en varios sectores. Uno de los retos más grandes es la movilidad. La región oriente concentra una alta densidad poblacional y carece de transporte público eficiente.

Como parte del plan, se han construido nuevos pasos peatonales y ciclovías, y se proyecta la ampliación de líneas del Mexicable y del Tren Suburbano. En educación, se han rehabilitado escuelas y se han entregado becas a estudiantes de bajos recursos. En salud, se han abierto clínicas de atención primaria y se han realizado campañas de vacunación masiva. Los legisladores subrayaron que la participación ciudadana ha sido clave para priorizar las obras.

En cada municipio, los vecinos han formado comités de vigilancia que supervisan el avance de los proyectos y reportan cualquier irregularidad. Esto ha generado confianza y transparencia en el uso de los recursos públicos. Aunque el plan aún está en ejecución, los resultados ya son palpables. Miles de familias han visto mejoras en su calidad de vida, desde calles libres de baches hasta un suministro constante de agua.

Sin embargo, Ávila y Couttolenc reconocen que queda mucho por hacer. Próximamente, se anunciarán nuevas inversiones en infraestructura deportiva y cultural para fomentar la cohesión social. En conclusión, el Plan Integral Zona Oriente representa un esfuerzo sin precedentes para transformar una de las regiones más marginadas del país.

Con una inversión multimillonaria y el trabajo coordinado entre gobierno y sociedad, se espera que en los próximos años el oriente del Estado de México sea un ejemplo de desarrollo y bienestar para todo México





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