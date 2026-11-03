Escándalo en el INE: Grabaciones de Taddei y Hernández Casillas revelan presunta corrupción

Video difunde supuesta negociación de contratos del INE entre Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández. Detalles sobre cargos electorales en EE.UU. y tensiones en Oriente Medio.

El medio Latinus publicó un nuevo video que involucra a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, y al contratista Alfredo Hernández Casillas, reavivando las investigaciones por presunta corrupción dentro de la institución electoral mexicana.

Negocios ilícitos en credenciales del INE

La grabación muestra una conversación en la que el proveedor afirma tener una participación financiera significativa en los contratos. En el audio, Hernández Casillas menciona explícitamente: "Yo llevo Uno trescientos y tú dos millones en la credencial para votar".

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Estas declaraciones se refieren directamente a los acuerdos vinculados con la fabricación y autenticación de credenciales y códigos QR. La exconductora enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la República gestiona su detención provisional con fines de extradición debido a su situación migratoria actual. El contenido del video ha sido citado por figuras políticas como Sheinbaum, quien calificó el acto como una traición a la confianza del pueblo.

Tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico

En el ámbito internacional, Estados Unidos llevó a cabo operaciones militares tras registrarse cinco explosiones en la isla de Qeshm, ubicada al norte del estrecho de Ormuz. Los funcionarios estadounidenses declararon que esta acción fue una respuesta directa al lanzamiento de misiles iraníes contra activos americanos.

No obstante, las autoridades norteamericanas descartaron que estos incidentes impliquen un regreso a una guerra a gran escala. Esta escalada de tensión ocurre en un momento de alta vigilacia global mientras otras potencias nacionales se preparan para procesos electorales decisivos.

Cargos electorales masivos en Estados Unidos

Simultáneamente, Estados Unidos celebra elecciones intermedias bajo una gran expectación, donde se renuevan 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gubernaturas. Estos resultados definirán la composición del Congreso para el periodo 2027-2029 y servirán como referencia sobre el respaldo al presidente Donald Trump.

El Departamento de Justicia presentó cargos contra 63 extranjeros por presuntos delitos electorales, incluyendo votar sin ciudadanía o mentir sobre la nacionalidad. Durante las últimas nueve semanas, el gobierno reportó 195 extranjeros imputados en 25 estados diferentes.

Violencia y restricciones sociales en México

Dentro del país, hoy inicia la restricción de celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas, una medida destinada a mejorar el ambiente educativo. Paralelamente, se investiga el caso de Clemente Morales Topete, quien fue amenazado, golpeado y sufrió quemaduras durante tres días de privación de libertad.

Además, sujetos armados balearon las instalaciones de la Feria Ganadera en un hecho simultáneo a una manifestación por pagos pendientes y al inicio de la venta de boletos para el Palenque Culiacán 2026. Estos eventos reflejan la compleja seguridad pública que atraviesa la región.