Escándalo en la Saudi Pro League: Ivan Toney acusa al árbitro y desata polémica por presunto favoritismo al Al-Nassr

El empate entre Al-Ahli y Al-Fayha en la Saudi Pro League se ve empañado por las acusaciones de Ivan Toney contra el árbitro central y las sospechas de favoritismo hacia el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. El club denuncia posibles errores arbitrales y el ambiente se enrarece a las puertas de un crucial partido entre ambos equipos.

Escándalo y controversia sacuden la Saudi Pro League tras el empate entre Al-Ahli y Al-Fayha en la Jornada 29. El delantero del Al-Ahli , Ivan Toney , acusó directamente al árbitro central, Mohammed Sami Taher, de proferir comentarios inapropiados relacionados con la Champions League Asiática y el enfoque del equipo. Esta denuncia, que ha escalado rápidamente, ha añadido leña al fuego de una temporada ya de por sí marcada por tensiones y acusaciones de favoritismo.

Toney, visiblemente molesto tras el partido, solicitó públicamente la divulgación de las grabaciones de audio del encuentro para que los aficionados pudieran conocer la verdad sobre lo ocurrido. La tensión se incrementó con la publicación de Wenderson Galeno, compañero de Toney, en redes sociales, donde sugirió que el trofeo de la liga debería ser entregado directamente al Al-Nassr, en una clara alusión a presuntas ayudas arbitrales a favor del equipo liderado por Cristiano Ronaldo. La situación se agrava al coincidir con un momento clave en la temporada, donde el Al-Ahli aún tiene posibilidades matemáticas de pelear por el título. La frustración de los jugadores del Al-Ahli se hizo palpable tras el partido, especialmente por la no señalización de tres posibles penales en su favor. El club no dudó en publicar videos que mostraban las polémicas jugadas dentro del área, en las que se aprecia claramente el contacto y la posibilidad de sanción. A pesar de que el árbitro revisó dos de las jugadas en el VAR, no se concedió ninguna pena máxima, lo que generó un profundo malestar entre los jugadores y el cuerpo técnico. La publicación de estos videos por parte del club, y la posterior difusión por parte de Ivan Toney en sus redes sociales, con comentarios irónicos, han contribuido a amplificar la controversia y a poner en entredicho la integridad del arbitraje en la liga saudí. La situación se complica aún más al considerar el próximo enfrentamiento directo entre el Al-Ahli y el Al-Nassr, programado para la Jornada 30, el 28 de abril de 2026. Este partido se perfila como un duelo crucial para las aspiraciones de ambos equipos, ya que podría definir gran parte de las opciones al título. Además, el Al-Ahli deberá afrontar los octavos de final de la Champions League Asiática contra el Al Duhail de Qatar, añadiendo presión y desafíos al equipo. Para el Al-Ahli, el camino hacia el título se vislumbra cuesta arriba, requiriendo un rendimiento impecable en los partidos restantes y la esperanza de que el Al-Nassr sufra algunos traspiés. La polémica generada por las acusaciones de Toney, la publicación de los videos y los comentarios de Galeno, han intensificado la sensación de que la lucha por el campeonato está marcada por factores extradeportivos. La investigación sobre las declaraciones del árbitro y la revisión de las decisiones arbitrales, serán fundamentales para esclarecer los hechos y restaurar la confianza en la competición. El futuro del Al-Ahli en la liga saudí y en la Champions League Asiática, dependerá en gran medida de su capacidad para sobreponerse a la adversidad y mantener la concentración en el terreno de juego, a pesar de las controversias fuera de él. La sombra del favoritismo y las acusaciones de corrupción se ciernen sobre la liga, poniendo a prueba su credibilidad y su capacidad para ofrecer un espectáculo deportivo justo y transparente. La afición, por su parte, espera con ansias que se haga justicia y que se respete el juego limpio





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Saudi Pro League Al-Ahli Al-Nassr Cristiano Ronaldo Ivan Toney Arbitraje Polémica Favoritismo Champions League Asiática Escándalo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barcelona vs Atlético: pronóstico IA para la Ida de la Champions League 2026¿Quién parte como favorito en el Camp Nou? Revisa probabilidades, jugadores clave y pronóstico final del Barcelona vs Atlético

Read more »

Los mejores momios del PSG vs Liverpool en la Champions LeagueLos equipos se enfrentarán en un duelo Caliente correspondiente a los Cuartos de Final.

Read more »

Partidos de miércoles 8 de abril: Champions League, Champions Cup y mexicanos en el exteriorLa actividad de media semana continúa con emocionantes encuentros en todos los frentes a lo largo del planeta futbol.

Read more »

Champions League: Da Kai Havertz corta ventaja a Gunners en LisboaArsenal se impuso como visitante a Sporting Lisboa por la mínima diferencia, gracias a un gol del centrocampista alemán en tiempo agregado; la eliminatoria se definirá el próximo miércoles en Emirates Stadium, donde se conocerá al equipo semifinalista.

Read more »

Escándalo en Arabia Saudita: señalan ayuda para que Cristiano Ronaldo gane la LigaIvan Toney y Galeno, jugadores del Al-Ahli, criticaron severamente al arbitraje de la Liga Saudí.

Read more »

Julián Quiñones, titular en el empate entre Damac FC y Al-Qadsiah en la Liga SaudíEl delantero mexicano Julián Quiñones jugó como titular en el encuentro Damac FC vs. Al-Qadsiah, en la Jornada 28 de la Liga Saudí, buscando puntos clave. Aunque no anotó, se mantiene en la pelea por el liderato de goleo y un lugar en el Mundial 2026.

Read more »