Escándalo en Sinaloa y su impacto en la percepción de seguridad

Las acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el crimen organizado generan una crisis de credibilidad y ponen en tela de juicio la percepción de control sobre la seguridad en México, a pesar de la relativa solidez de la aprobación presidencial.

A pesar de la persistente crisis de seguridad y las recientes acusaciones que involucran a altos funcionarios, la presidenta ha logrado mantener niveles de aprobación relativamente estables, situándose entre el 60 y el 70% durante los primeros meses de su administración, lo que sugiere una reserva considerable de capital político.

El escándalo que ha salpicado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expone la delicada y a menudo difusa frontera entre el poder político y el crimen organizado en México. Su solicitud de licencia al cargo representa un punto crítico en una narrativa que durante años se ha mantenido en un terreno de ambigüedades, revelando la compleja relación entre el poder, la violencia y las estructuras criminales en el estado.

Las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señalan la posible conspiración de funcionarios mexicanos para facilitar el tráfico de drogas y sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, han desencadenado una crisis de credibilidad que trasciende las fronteras nacionales. El impacto de estas acusaciones en la opinión pública es inmediato y profundo. La ciudadanía no analiza estas alegaciones de manera abstracta, sino que las evalúa a la luz de su experiencia cotidiana.

En Sinaloa, esa experiencia ha estado marcada por un deterioro significativo en las condiciones de seguridad. El estado ha vivido en el último año una de las etapas más violentas de su historia reciente, caracterizada por la fragmentación interna del Cártel de Sinaloa y un aumento constante de los homicidios.

Durante todo el año 2025, se registraron aproximadamente 1,663 homicidios dolosos, la cifra más alta en una década, lo que posicionó a Sinaloa como una de las entidades más violentas del país. A mediados de ese mismo año, el número de asesinatos ya había alcanzado e incluso superado el total registrado en 2024, con más de mil casos acumulados hasta julio.

Este preocupante repunte no es un evento aislado, sino que responde a una combinación de factores estructurales, incluyendo las disputas internas entre las facciones del crimen organizado, el debilitamiento de las capacidades institucionales locales y una creciente percepción de impunidad. A esto se suma un contexto político donde las señales de autoridad han sido ambiguas, lo que podría estar incentivando la expansión de la violencia.

El incremento del 67.6% en el promedio diario de homicidios, pasando de 2.72 a 4.56 víctimas al día, refleja no solo una escalada en la violencia, sino también una pérdida de control territorial en diversas zonas del estado. En términos absolutos, esto se tradujo en meses con niveles críticos, incluyendo picos de más de 170 asesinatos mensuales hacia finales de 2025. La respuesta del gobernador Rocha ha sido percibida como políticamente limitada.

Frases como “no adelantemos vísperas” o “no va a pasar nada”, aunque puedan ser estratégicamente útiles en el ámbito legal, resultan profundamente ineficaces en el terreno de la percepción pública. La ciudadanía no busca prudencia técnica, sino claridad, empatía y, sobre todo, coherencia con la realidad que vive. Cuando esa coherencia no se manifiesta, el vacío se llena con sospechas.

La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido igualmente cautelosa, oscilando entre la defensa de la presunción de inocencia –“si no hay nada, no hay nada que temer”– y el cuestionamiento de las motivaciones de Estados Unidos, sugiriendo posibles intereses políticos detrás de la acusación. Esta dualidad refleja una tensión real entre la defensa de la soberanía nacional y la necesidad de mantener la credibilidad interna.

Sin embargo, en el contexto político y social actual, marcado por altos niveles de violencia y desconfianza institucional, sostener ambas posiciones puede resultar contraproducente. Desacreditar la acusación externa sin ofrecer una explicación interna convincente no genera certeza, sino incertidumbre. A pesar de esta crisis, la presidenta ha mantenido niveles de aprobación relativamente sólidos, lo que indica que su capital político aún es significativo.

No obstante, casos como el de Rocha representan puntos de inflexión que, si bien no necesariamente derrumban la aprobación de inmediato, sí erosionan uno de los pilares más sensibles para cualquier gobierno: la percepción de control sobre la seguridad. Las coberturas mediáticas internacionales han subrayado la gravedad del caso, destacando el hecho de que un gobernador en funciones sea señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En México, la narrativa se ha polarizado, evidenciando una fractura en la interpretación del problema: ¿se trata de un caso aislado o de un síntoma estructural de la llamada “narcopolítica”? La licencia solicitada por Rocha puede interpretarse como un intento de contener el daño institucional, pero difícilmente revierte el impacto en la percepción pública, ya que el problema de fondo no es su permanencia en el cargo, sino lo que su caso simboliza





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