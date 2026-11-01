Escándalo IA David Silva Rojas Premio Almadía crítica literatura

El uso de inteligencia artificial en la novela premiada por Almadía revela una crisis editorial donde la corrección política sustituye al valor literario y la crítica.

Un intenso debate se ha desatado en el mundo de las letras tras la acusación formulada por el diario El País, la cual sostiene que la novela Donde el agua trabaja, escrita por el autor peruano David Silva Rojas, fue generada mediante el uso de inteligencia artificial. Esta obra, que fue galardonada con el I Premio de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, ha expuesto no solo una posible falta ética individual, sino una crisis estructural más profunda en la industria editorial contemporánea, donde los incentivos económicos y simbólicos parecen haber desplazado por completo la exigencia de autenticidad artística y el rigor creativo.

Inteligencia Artificial en concursos literarios

La reacción inmediata ante esta revelación ha trascendido la mera indignación por el posible fraude académico o profesional implicado en que una máquina, en lugar de un ser humano, haya elaborado una obra de ficción. Lo que resulta verdaderamente preocupante y digno de análisis es la pregunta fundamental sobre las razones por las que los seres humanos están optando por utilizar estas herramientas tecnológicas de esta manera específica. En el contexto de la literatura, y de manera especialmente evidente en concursos literarios que ofrecen premios con importantes dotaciones económicas y visibilidad mediática, el objetivo principal parece ser lograr ganar dinero y prestigio de manera ilegitima, explotando vacíos regulatorios y éticos que aún persisten en el sector cultural.

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Aunque el foco principal del escándalo generado por la publicación de la novela por parte de la editorial Almadía se centra en la utilización de la inteligencia artificial, es crucial observar que este caso particular exhibe, con una elocuencia corrosiva y deslumbrante, las condiciones sistémicas que han hecho posible este tipo de impostura. La situación revela una complicidad silenciosa por parte de la industria editorial y de algunos escritores consolidados que han transformado a la literatura en un mero vehículo ideológico propagandístico, utilizándola como un medio de legitimación moral y social, en lugar de reconocerla y celebrarla por lo que verdaderamente debe ser: una manifestación artística libre, compleja y honesta.

Corrección política y literatura testimonial

Esta transformación, que desde una perspectiva puramente económica resulta muy rentable para ciertos actores del mercado, ha convertido la figura del simple escritor en la de un activista político o un portavoz oficial de las víctimas, un cambio que ha producido la total emasculación de la crítica literaria profesional y la consiguiente alienación del lector promedio. Ambos, críticos y lectores, se encuentran actualmente incapacitados para reconocer el grosero chantaje moral que implica que la literatura se haya vuelto refractaria a la crítica, negándose a ser juzgada por sus méritos estéticos y técnicos. Ante el victimismo convertido en una bandera de identidad que reina en buena parte de los discursos literarios de moda, la crítica literaria, frecuentemente vapuleada y etiquetada como incorrecta o insensible, ha sido incapaz de señalar con firmeza lo que resulta obvio para cualquier observador objetivo.

Se publican, y se premian con gran aparato mediático, obras por razones muy malas y a menudo extra literarias, donde la calidad narrativa queda subordinada a la postura política del autor. No toma mucho trabajo reconocer que, si la verdad moral se impone sobre la verdad literaria, la literatura como tal habrá desaparecido y su juicio deberá ser relegado exclusivamente a cortes de derechos humanos o instancias ideológicas. Este chantaje aleccionador alimenta directamente a empresas editoriales como Almadía, las cuales han aplicado políticas policiacas de cancelación con sus propios autores, tal como fue el caso de la escritora colombiana Carolina Sanín, demostrando una intolerancia hacia la disidencia que contradice los supuestos valores de libertad que promueven.

Jurado y manuscritos del concurso Almadía

No de manera exclusiva, autores que, a través de la elección de temas propios de la corrección política, tales como la violencia sistémica, la reivindicación de la mujer, los migrantes, el ecocidio o diversas formas de opresión, ascienden por la escalera del prestigio literario, una escalera tapizada de conmovedores flyers y discursos de compasión. Es de notar la ironía de que sea el mismo sistema capitalista que permite su ascenso social y económico, el que al mismo tiempo crea las condiciones de injusticia social que luego proveen de temas a estas obras. En medio de esta confusión generalizada entre periodismo, activismo y literatura, es fácil que los lectores caigan en la propaganda editorial que convierte a escritores oportunistas en buenos autores o luchadores sociales reconocidos.

El sistema de legitimación moral, lejos de ser exclusivamente económico, provee el capital simbólico que todo autor busca hoy en día, que consiste en ser, antes que un autor, un personaje visto, necesariamente visto, como un paladín de la justicia. Esta figura, con su aura moral inquebrantable, es elevada como autoridad literaria por la falta de crítica independiente y la avidez del mismo mercado que tan buenos dividendos deja para el aparato editorial, tanto simbólicos como económicos. Esto explica, en parte, el auge de las narrativas testimoniales, las poéticas de la corrección política y la literatura de denuncia que abunda en los estantes de las librerías en su versión narrativa, poética o periodística, siendo a menudo predecible, reiterativa y, sobre todo, muy mal escrita, incluso cuando recibe premios oficiales.

Crisis de la crítica y autores

Los autores de este tipo de obras están más preocupados por la denuncia demagógica que por la elaboración estrictamente literaria, es decir, por la investigación rigurosa en el lenguaje y sus formas complejas. Lo cual es una consecuencia natural de la política editorial que anima este tipo de escrituras de fórmula y que ha logrado desaparecer no solo al crítico tradicional, sino al lector mismo mientras convierte a la literatura en una forma paradójica de normalización de las mismas injusticias y males sociales que dice denunciar. Porque, hay que decirlo con claridad, las obras realmente subversivas no suelen dar grandes dividendos hasta pasados los años y la mejor literatura suele recorrer caminos intrincados y difíciles, no senderos trillados por la comodidad ideológica.

En este contexto no sorprende, pues, que Almadía haya conformado un jurado integrado por tres escritoras latinoamericanas de gran reconocimiento: Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda, para lanzar su Premio de Novela Breve. Estas autoras decidieron premiar la novela Donde el agua trabaja del peruano David Silva Rojas y anunciaron con mucho orgullo las supuestas virtudes de la obra seleccionada entre 2204 manuscritos procedentes de 22 países. La conformación del jurado, por cierto, fue anunciada junto con la convocatoria inicial, lo que implica que los autores concursantes sabían de antemano quién los iba a leer y qué tipo de narrativas podrían interesarles, eliminando cualquier sombra de sorpresa o imparcialidad en el proceso de selección final.