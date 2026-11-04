Escándalo INE: Guadalupe Taddei bajo lupa por red de corrupción y contratos millonarios

Investigaciones revelan una red de corrupción en el INE vinculada a Guadalupe Taddei y empresarios. Contratos por más de mil millones de pesos y reuniones privadas exponen la gestión del organismo autónomo.

Una acumulación masiva de documentos, auditorías y testimonios ha colocado a Guadalupe Taddei bajo un escrutinio severo por su gestión al frente del Instituto Nacional Electoral (INE). A pesar de que investigaciones periodísticas han presentado evidencias sólidas sobre presuntas irregularidades, ninguna autoridad judicial ha iniciado formalmente una investigación penal contra ella por abuso de funciones.

Evidencia documental y red de proveedores

Especialistas y medios como EL UNIVERSAL, Reforma y Latinus han compilado elementos que sugieren una red de corrupción compleja entre proveedores, funcionarios y familiares. Gustavo López Montiel, investigador del Tecnológico de Monterrey, señala que la inacción del gobierno de Morena retrasa la rendición de cuentas y protege políticamente el proyecto de la 4T.

Also read Van 30 Renuncias en el INE Luego de la Salida de Guadalupe Taddei

Las pruebas incluyen contratos de licitación que simulaban competencia entre empresas del conglomerado de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Estas firmas, entre ellas Cajas Graf, Corporativo Zeg y Seriplast México, obtuvieron más de mil millones de pesos en contratos con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó a documentar estas irregularidades desde 2014, cuando Taddei dirigía el instituto electoral en Sonora. Un contrato específico de 2017 por 46 millones 879 mil 383.92 pesos destaca entre las adjudicaciones cuestionadas en estados como Veracruz, Hidalgo y Oaxaca.

Vínculos personales y reuniones privadas

Las investigaciones recientes han trascendido los montos financieros para revelar la cercanía personal entre Taddei y José Alfredo Hernández Casillas. Grabaciones difundidas en octubre muestran celebraciones privadas, incluyendo un brindis navideño en diciembre tras asignar un contrato de mil 173 millones de pesos para credenciales electorales.

En estos encuentros participaron funcionarios clave del INE, como Mario Alfonso Burciaga y Emma Patricia García, responsables de recursos materiales y financieros. La presencia de estos directivos en eventos privados con un proveedor genera graves cuestionamientos sobre la ética pública y la separación de roles institucionales.

Adicionalmente, un video grabado en París en octubre de 2025 muestra a Hernández Casillas junto a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del INE. Esta interacción refuerza la percepción de una colonización política del instituto y dificulta cualquier intento de deslinde político por parte de Morena.