Escándalos y Filtraciones Sacuden a Morena en la Antesala de 2030

Una serie de filtraciones de imágenes y revelaciones sobre vínculos controvertidos han afectado a figuras prominentes de Morena que eran consideradas posibles aspirantes a la presidencia en 2030, generando interrogantes sobre las motivaciones detrás de estas acciones y el impacto en el futuro del partido.

Existe una coincidencia notable: varios miembros de Morena que parecían tener aspiraciones para la sucesión presidencial de 2030 se han visto envueltos en escándalos revelados a través de filtraciones.

Estos incidentes involucran a ellos mismos, a sus familiares, amigos, socios y aliados políticos. En julio de 2023, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, no asistió al Consejo Nacional del partido, tras la difusión de una fotografía donde se le veía en un buffet de lujo en Tokio, Japón, junto al diputado Daniel Asaf Manjarrez.

Este incidente disminuyó su influencia dentro del partido, allanando el camino para Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar de Claudia Sheinbaum, para asumir la dirección nacional. Posteriormente, Citlalli Hernández fue designada para la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, desplazando efectivamente a López Beltrán con el respaldo de la presidenta Sheinbaum. Un mes después, Ricardo Monreal, otro aspirante potencial, fue objeto de controversia por un viaje a Madrid, España, con su esposa.

A raíz de esto, anunció su retiro político al finalizar su periodo como líder de la Cámara de Diputados. Monreal expresó su incertidumbre sobre la autoría de las filtraciones, sugiriendo la posibilidad de una oposición o incluso de acciones internas para desacreditarlos. En julio de 2025, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, fue fotografiado desayunando en un hotel de lujo en Lisboa, Portugal, lo que generó críticas sobre la austeridad promovida por la presidenta.

El hotel, uno de los más exclusivos de Portugal, fue descrito como un antiguo edificio ministerial con instalaciones de alta gama. El caso más reciente y significativo involucra a Adán Augusto López, quien renunció a la coordinación de Morena en el Senado para enfocarse en fortalecer la unidad del partido de cara a las elecciones de 2027.

Sin embargo, una nueva filtración lo vincula con Luisa María Alcalde, quien recientemente dejó la dirección nacional de Morena para asumir un puesto en la Consejería Jurídica de la Presidencia. La publicación del diario Reforma reveló que, durante el mandato de Alcalde como secretaria de Gobernación, se otorgaron permisos para operar casinos a una empresa vinculada a Hernán Bermúdez Requena, un individuo actualmente en prisión acusado de delitos graves y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta conexión con Bermúdez Requena representa el golpe más duro para la imagen de Adán Augusto López, poniendo en tela de juicio su integridad y sus vínculos





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