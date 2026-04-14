Escala la disputa en Cruz Azul: Investigación por 'huachicoleo de cemento' y acusaciones cruzadas

La Fiscalía investiga un presunto esquema de robo y venta ilegal de cemento en Cruz Azul, involucrando a directivos enfrentados. La investigación destapa fraudes financieros, violencia y acusaciones de corrupción.

La disputa por el control de la Cooperativa Cruz Azul ha escalado a niveles alarmantes, con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investigando lo que se ha denominado “ huachicoleo de cemento ”. Este término se refiere a un presunto esquema de robo y venta ilegal paralela del producto, involucrando a los directivos enfrentados. La investigación se centra en una trama de venta no regulada, uso de compañías alternas y procedimientos simulados que involucran a miembros de los dos grupos que se disputan la dirección de la Cooperativa La Cruz Azul SCL. La situación se agrava por el trasfondo de violencia y acusaciones cruzadas, que han generado inestabilidad y preocupación en la comunidad. La FGJCDMX ha intervenido tras una denuncia por presunto fraude, revelando transferencias sospechosas desde una cuenta bancaria, lo que destapó el posible entramado de robo en la planta de Tula, en Hidalgo. La facción liderada por Federico Sarabia Pozo, detenido en agosto de 2024, y allegado al exdirector general de la Cooperativa , Guillermo Billy Álvarez Cuevas, se enfrenta a la otra corriente encabezada por Víctor Velázquez Rangel. La disputa por el control de la planta cementera ha generado incidentes violentos, incluyendo enfrentamientos armados y la toma ilegal de instalaciones. Esta situación ha impactado negativamente a la comunidad, afectando el empleo, el comercio y generando un clima de temor. La Fiscalía del Estado de México (FGJEM) intervino para recuperar el inmueble por orden judicial, agravando la tensión entre las facciones. La investigación de la FGJCDMX ha revelado detalles sobre el presunto desfalco de millones de pesos, a través de transferencias bancarias sospechosas. Se identificaron pagos irregulares a supuestos socios, entre ellos Federico Sarabia Pozo. La situación en Cruz Azul es compleja y multifacética, con implicaciones legales, financieras y sociales de gran magnitud.

El conflicto interno en Cruz Azul no solo implica acusaciones de fraude y robo, sino también señalamientos de sabotaje, corrupción y posibles vínculos políticos. El grupo de Sarabia acusa a Velázquez de obstaculizar la producción y de tener conexiones con el partido en el poder, Morena, así como con la Fiscalía General de la República (FGR). Por su parte, el grupo de Velázquez denuncia actos ilícitos por parte de Sarabia. La pugna por el control de la cooperativa ha generado una serie de incidentes violentos, incluyendo enfrentamientos armados y la toma de instalaciones. El más grave ocurrió en abril de 2022, resultando en muertes y daños materiales.

La incertidumbre en torno a la dirección de la cooperativa ha afectado a la comunidad, generando inestabilidad económica y social. La falta de claridad y transparencia en las decisiones de ambas facciones ha contribuido a la desconfianza y al temor. La situación se complica aún más con la intervención de diferentes instancias judiciales y el involucramiento de personas con intereses diversos. La disputa por el control de la cooperativa ha generado una crisis que requiere una solución urgente para proteger los intereses de los cooperativistas, los trabajadores y la comunidad en general. Es fundamental que las autoridades actúen con celeridad para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y garantizar la estabilidad en la región.

El caso del “huachicoleo de cemento” en Cruz Azul expone una red de corrupción que va más allá del simple robo de producto. La investigación de la FGJCDMX revela un entramado de transferencias financieras irregulares, pagos sospechosos y el posible uso de empresas fachada. La situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la cooperativa, así como la importancia de que las autoridades actúen con firmeza para combatir la corrupción. La historia de Cruz Azul es una muestra de la complejidad de los conflictos empresariales en México, donde los intereses económicos y políticos a menudo se entrelazan. La disputa por el control de la cooperativa ha generado un ambiente de desconfianza y polarización, que dificulta la búsqueda de una solución pacífica y duradera. Es necesario que se establezca un diálogo abierto y constructivo entre las partes involucradas, con el objetivo de encontrar una salida que beneficie a todos los actores. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza y reconstruir la cooperativa. La Fiscalía, la CNBV y el resto de autoridades involucradas, deben actuar con celeridad para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia. La historia del futbol mexicano y la industria del cemento se ven salpicados por esta situación, afectando también a los trabajadores. La solución pasa por la transparencia y una investigación exhaustiva





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