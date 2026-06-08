Escalada militar entre Irán e Israel sacude Medio Oriente y mercados energéticos

Tras semanas de negociaciones, el conflicto entre Irán e Israel se recrudeció con bombardeos mutuos, afectando infraestructuras estratégicas y disparando el precio del petróleo. Trump insta a la calma mientras los hutíes amenazan el mar Rojo.

El acuerdo temporal entre Irán e Israel , que se encuentra vigente y se aplicará plenamente hasta que se alcance un acuerdo definitivo, podría hacer que las cosas avancen rápidamente, según publicó este lunes en su red social un alto funcionario.

Tras semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto, la situación en Medio Oriente escaló nuevamente cuando el ejército israelí, haciendo caso omiso a una petición inicial de Trump de frenar la escalada, lanzó ataques contra varias ciudades iraníes, incluyendo Teherán, apuntando contra sistemas de defensa aérea y un complejo petroquímico. Una fuerte explosión hizo temblar la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde un periodista de un medio local reportó el ruido de detonaciones.

Las autoridades decretaron el cierre de escuelas en todo Israel y su ejército afirmó que continuaba "en estado de alerta elevada" ante las amenazas. En represalia, las fuerzas iraníes atacaron el lunes dos importantes bases aéreas de Israel y un complejo petroquímico en Haifa, en el norte del país, según afirmó un militar israelí a la prensa, quien también mencionó dos disparos desde Yemen.

La tensión militar se trasladó rápidamente a los mercados, que ya están golpeados por la guerra y sus repercusiones en el estrecho de Ormuz, vía crucial para el comercio de hidrocarburos y bloqueada casi por completo por Irán. El precio del petróleo, referencia internacional, se disparó alrededor del 5% y se acercaba a los niveles más altos del año.

En un nuevo motivo de inquietud para los mercados, los rebeldes hutíes de Yemen declararon que bloquearán el mar Rojo para todo barco vinculado a Israel. Interesado en poner fin cuanto antes a una guerra impopular entre su electorado, Trump dijo el domingo que iba a llamar al primer ministro israelí para presionar por la calma.

"Israel lanzó su ataque e Irán lanzó su ataque. No necesitamos otro", había dicho Trump al periodista Barak Ravid, del medio digital





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