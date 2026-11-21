Confrontación violenta en el Congreso de la CDMX entre Alessandra Rojo de la Vega y Diana Sánchez Barrios durante comparecencia de Cuauhtémoc.

La tensa confrontación política entre la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la diputada local del partido Morena, Diana Sánchez Barrios, alcanzó un punto de quiebre ayer en el Congreso de la Ciudad de México. El incidente provocó la interrupción abrupta de la comparecencia oficial que la edil tenía programada, la cual tenía como objetivo central revisar el ejercicio presupuestal de la demarcación y analizar las necesidades financieras requeridas para el año 2027.

Desarrollo de los enfrentamientos físicos

Los disturbios comenzaron incluso antes de que iniciara la sesión en la Comisión de Presupuesto, extendiéndose desde las inmediaciones del edificio ubicado en la intersección de las calles Donceles y Allende hasta el interior de las instalaciones legislativas. Simpatizantes de Rojo de la Vega y grupos que escoltaban a la legisladora Sánchez Barrios protagonizaron choques físicos, lanzándose objetos, empujones y agresiones directas entre ambos bandos.

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Alessandra Rojo de la Vega reportó que un total de 25 personas resultaron heridas en los incidentes, incluyendo vecinos y colaboradores de su administración. Tras el caos, la alcaldesa fue acompañada por sus asistentes a la Fiscalía capitalina con el fin de presentar las denuncias correspondientes por los agravios sufridos durante el evento.

Acusaciones mutuas sobre seguridad

Durante su intervención, Rojo de la Vega reprochó abiertamente la falta de condiciones de seguridad y responsabilizó directamente a la legisladora de Morena por la presencia de individuos que calificó como acarreados y delincuentes. La edil aseguró haber solicitado la intervención inmediata de la Policía capitalina ante las agresiones que se registraban en las proximidades del recinto legislativo, argumentando que no se respetaron las garantías básicas para su comparecencia.

Rojo de la Vega afirmó que personas encapuchadas, perfectamente identificadas como parte del equipo de la diputada Diana Sánchez Barrios, corrieron a su grupo mediante golpes. La alcaldesa, quien postula por las alianzas PAN, PRI y PRD, intentó abandonar la sala después de sus declaraciones, momento en el que varios diputados pronunciaron el apoyo No estás sola en su contra.

Intervención de Tania Larios y respuestas

La situación se agravó cuando la legisladora guinda siguió a Rojo de la Vega hacia la salida y agredió físicamente a la legisladora del PRI, Tania Larios, mientras gritaba insultos como rateros y ladrones a la titular de Cuauhtémoc. Alessandra Rojo de la Vega señaló que, a pesar de los intentos de calmar a la diputada morenista por parte de su grupo parlamentario, Sánchez Barrios le jaló los pelos y golpeó a Larios, tachando la acción de intolerante.

Por su parte, Diana Sánchez Barrios denunció que, previo a su ingreso al recinto, fue rodeada, intimidada y agredida física y verbalmente por un grupo que atribuyó a la alcaldesa. La diputada mencionó específicamente el uso de insultos transfóbicos por parte de los agresores y anunció que tomaría medidas legales en contra de quienes participaron en los hechos.

Escala del conflicto político

La confrontación trascendió las paredes del congreso cuando Alessandra Rojo de la Vega respondió a los mensajes en redes sociales de César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Cravioto había expresado su hastío al tener que desmentir el zafarrancho generado por quien no le gusta comparecer ante los diputados, rechazando la existencia de un complot en su contra.

Rojo de la Vega respondió con firmeza al funcionario, calificándolo de impresentable en su contestación pública. Por otro lado, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, acusó que detrás de los hechos violentos podría existir una operación política diseñada para desviar la atención de los cuestionamientos sobre la gestión de la administración de Cuauhtémoc y el ejercicio del gasto público.