Escasez de Balnearios Inclusivos en la Región Laja-Bajío de Guanajuato: Un Reto Pendiente

La Secretaría de Turismo de Guanajuato revela la limitada oferta de balnearios inclusivos en la zona Laja-Bajío. Solo un establecimiento cumple con los requisitos de accesibilidad, a pesar de la gran afluencia turística en la región.

Guanajuato , Guanajuato .- De acuerdo con el registro de la Secretaría de Turismo de Guanajuato , la zona Laja-Bajío presenta una preocupante carencia en cuanto a la oferta de espacios recreativos inclusivos.

En esta región, que abarca municipios como Celaya, Comonfort, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Juventino Rosas, Villagrán, Cortazar y Tarimoro, donde la afluencia turística es considerable, especialmente durante periodos vacacionales como Semana Santa, la disponibilidad de balnearios que cumplan con los estándares de accesibilidad para personas con discapacidad es limitada. La información recabada indica que solo un establecimiento en toda la región se adapta a las necesidades de este grupo poblacional, lo que plantea un desafío significativo para la inclusión y el disfrute universal del turismo. La situación contrasta con la gran cantidad de balnearios existentes, algunos de gran tamaño y otros ubicados estratégicamente dentro de las áreas urbanas, que reciben un flujo considerable de visitantes, llegando a superar el millar de personas en un solo día durante las festividades. \El sector turístico de Guanajuato, consciente de la importancia de la accesibilidad y la inclusión, ha manifestado su intención de desarrollar una estrategia propia para fomentar un turismo más inclusivo en toda la entidad. Sin embargo, la realidad actual muestra que la mayoría de los balnearios de la zona Laja-Bajío no están equipados para recibir a personas con discapacidad, movilidad reducida o que requieren el uso de sillas de ruedas. La falta de rampas de acceso, espacios seguros, atracciones adaptadas y personal capacitado, son algunas de las barreras que limitan la participación plena de este colectivo en las actividades recreativas. En contraste, el único balneario identificado como inclusivo, ubicado en Villagrán, ha sido reconocido por cumplir con los requisitos mínimos de accesibilidad. Además, se han llevado a cabo supervisiones en otros establecimientos, como en Apaseo el Grande, donde las autoridades detectaron irregularidades en la documentación de uno de los balnearios, específicamente en lo referente a la licencia para la venta de bebidas alcohólicas. El director de Fiscalización, Miguel García, señaló que se solicitó al propietario la regularización de la licencia antes de las fechas pico, asegurando así el cumplimiento de las normativas. \Paralelamente a la verificación de la accesibilidad, las autoridades también han enfocado sus esfuerzos en garantizar la seguridad de los visitantes. Las inspecciones se centran en la correcta dotación de botiquines de primeros auxilios, la señalización de rutas de evacuación, el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica y la capacitación de brigadas de atención para responder a posibles incidentes. Esta labor de vigilancia y control tiene como objetivo principal proteger la integridad física de los turistas y asegurar que los balnearios operen de manera segura y responsable. La situación actual de la oferta de balnearios inclusivos en la zona Laja-Bajío pone de manifiesto la necesidad urgente de invertir en infraestructura accesible, capacitar al personal y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la inclusión turística. El desarrollo de un turismo verdaderamente inclusivo no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que también enriquece la experiencia turística para todos los visitantes, promoviendo una sociedad más justa e igualitaria





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