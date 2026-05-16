Escenario complejo y meticulosamente planeado: Fuerzas de US y Nigeria eliminan a un líder del Estado Islámico, conforme a la afirmación de Trump, y buscan triplicar casos contra presuntos narcopolíticos en México.

Noticias detalladas en español sobre los eventos acontecidos en Nigeria y Estados Unidos, entre los que destaca la eliminación de un líder del EI por parte de las fuerzas de EU y Nigeria y la búsqueda por parte de EU de triplicar los casos contra presuntos narcopolíticos en México.

Fuerzas de EU y Nigeria eliminan a un jefe del grupo Estado Islámico, afirma Trump. Fuentes estadunidenses informaron sobre la ubicación de Abu Bilal Gerardo Mérida , exsecretario de Seguridad de Rocha, acepta ser testigo de EU.

El exgeneral entrega información inicial sobre finances y Sinaloa. EU busca triplicar casos contra presuntos narcopolíticos en México: New York Times. El morenista Alejandro Robles, la morena que pasó de denunciado a operador internacional de Morena. Misiones especiales en Michoacán con Leonel Godoy por asesinato de Carlos Manzo, debe comparecer este sábado.

Los candidatos a San Luis Potosí en PVEM: Ruth González, esposa actual del gobernador. Ningún nepotismo con ella. La Fiscalía cita a declarar Leonel Godoy. Sin acusaciones, Inzunza puede participar por gubernatura.

Echarán el chingazo juntos con Diana Karina Barreras. Famosos como Manuel Arcángel, Cynthia Rincón y Zamorano, entre otros. Cruelty de violencia y terror contra aldeas. La memoria mordaza se resiste a aceptar la realidad: vínculo de la violencia con terrorismo indiscriminat





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norteamérica Estados Unidos US Nigeria EEUU UU Nigeria Estado Islámico EI Terreristas Bombardeos En Sokoto Abu Bilal Gerardo Mérida General Callista Bisek ACLU Leonel Godoy Leónel Godoy Carlos Manzo Carlos Manzo Fiscalia Mícoyacán Vergüenzas En San Luis Potosí

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medidas para la circulación vehicular en Megalópolis, Ciudad de México y Estado de MéxicoThe city of Megalopolis, Mexico City, and the State of Mexico have established measures to limit the circulation of private vehicles, regardless of their origin, in order to prevent, minimize, and control air pollution.

Read more »

Temporada de calor en México; 5 artículos eficaces contra alacranes que puedes encontrar en Amazon MéxicoPara evitar encuentros peligrosos y proteger a toda la familia, cada vez más personas recurren a productos especializados que ayudan a mantener alejados a estos arácnidos venenosos

Read more »

18 personas detenidas en operación contra grupo delictivo en Ciudad de México y Estado de MéxicoInvestigación policial ha resultado en la detención de 18 personas en una operación contra un grupo delictivo en la Ciudad de México y el Estado de México. Seis de los detenidos tenían participación material en los hechos, mientras que uno de ellos presuntamente era parte activa de la célula de ejecución. El resto de los detenidos presuntamente realizaban funciones de planeación y comunicación para la ejecución.

Read more »

Shakira, Madonna y BTS compartirán escenario en la final del Mundial 2026El show de medio tiempo del Mundial está organizado por Chris Martin, vocalista de Coldplay además, el dinero recaudado será donado a la beneficencia

Read more »