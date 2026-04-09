Escenarios Políticos en Guanajuato: Aspiraciones, Divisiones y Transparencia en Cuestión

Análisis de la coyuntura política en Guanajuato: aspiraciones a la alcaldía de León, el fin del Instituto de Acceso a la Información Pública, la sucesión en Salamanca y las tensiones internas en el PAN.

DESTAPE. Ayer, en una entrevista con Noticieros en Línea, Antonio Guzmán Acosta, exdirector de Fondos Guanajuato y diputado suplente de Miguel Salim, confirmó su intención de participar en la carrera por la candidatura a la alcaldía de León dentro del Partido Acción Nacional (PAN). TIRAR ARRIBA Y CAER EN MEDIO. No pocos panistas minimizaron este anuncio, y es comprensible.

Guzmán Acosta, dentro de la lógica de la meritocracia blanquiazul, no parece tener muchas opciones de convertirse en el abanderado. Sin embargo, su aparición desvela otros aspectos que, en la soberbia que a menudo exhiben algunos en el partido gobernante, suelen ignorarse. IGNORADOS. El primero de estos es el desdén que la actual administración estatal muestra hacia perfiles políticos y técnicos que formaron parte de la anterior y que desean seguir en el gobierno, pero no han encontrado acomodo. Habrá algunos con capacidad, y otros sin ella, pero ahí están. SEÑALES. Guzmán Acosta reveló que ha sido contactado por otros partidos políticos. Aunque no especificó cuáles, destacó un saludo de la dirigente del Partido Verde, Virginia Magaña. RELACIONES. El propio entrevistado, quien actualmente es secretario de Vinculación del comité municipal leonés, ha estado involucrado y mantiene relaciones con diversas cámaras cercanas a la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Asegura que en algunos sectores empresariales perciben un distanciamiento del PAN, en contraste con lo que se observaba en años anteriores. REALIDADES. También se refirió al divisionismo o divorcio que se percibe entre la alcaldesa de León y la gobernadora del estado. COMPLEJO. En el PAN, no habrá burocracia que satisfaga a tantos merecedores de “hueso”, ni candidaturas que complazcan a tantos que aspiran a algo. CLARITO. Este es solo un ejemplo de uno de los males que agobian al panismo y que se agudizarán en los próximos meses. Quien tenga ojos, que vea. LA DEL ESTRIBO… Se llegó el día. Este jueves, oficialmente se extingue el Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato. A partir de hoy, se suspenden por 65 días naturales todos los trámites, procedimientos y medios de impugnación establecidos en este instrumento y demás normativa aplicable. Esto representa un retroceso y una regresión en términos de transparencia, por más que los organismos autónomos, como se presumía, no fueran tan independientes del poder político. LOS PRIETO ¿QUIÉN PARA LA SUCESIÓN EN SALAMANCA? Hace 4 años, en la antesala de las campañas de 2021, un conflicto con la entonces alcaldesa Beatriz Hernández Cruz amenazaba la continuidad de la familia Prieto como la fuerza dominante en Salamanca, poniendo en duda la continuidad de Morena. Rumbo a 2027, es también una mujer la que se perfila como un desafío para este clan familiar que busca mantener su control, aunque no podrá hacerlo como habían planeado, debido a la regla contra el nepotismo que se ha establecido en el partido. Era abril de 2021 y Morena no tenía candidato a alcalde en Salamanca, mientras que Beatriz Hernández Cruz, alcaldesa con licencia, ya contaba con el respaldo de la autoridad electoral para ser la candidata del Partido del Trabajo (PT). Issac Piña era el candidato del PAN en ese municipio, que, de manera sorprendente, el ahora partido gobernante a nivel federal había ganado 3 años antes. Hernández Cruz, siendo alcaldesa, chocaba con los Prieto, quienes hacían sentir su influencia dentro del partido. De hecho, durante la gestión de la expanista, se convirtieron en críticos, tanto o más que los propios panistas. En ese momento, Ernesto Prieto Gallardo acababa de ser reinstalado como dirigente estatal de Morena por el Instituto Nacional de Elecciones, recuperando el control del partido tras su disputa con Alma Alcaraz. Parecía que Salamanca replicaría lo sucedido en León para el PRI en 2012, con una efímera alternancia, ya que las tensiones y los conflictos internos se intensificaron. Sin embargo, la historia tomó otro rumbo. Los Prieto postularon a César, el menor de los hermanos, quien ganó con facilidad esa elección y, tres años después, logró la reelección. En el proyecto familiar, el siguiente en la línea para la candidatura era Ernesto, el diputado federal, quien tuvo que renunciar a sus aspiraciones para no infringir la regla del “no al nepotismo”. Ahora, están buscando un candidato o candidata de su confianza, y además deben lidiar con las ambiciones e ilusiones de la diputada Hades Aguilar, quien aspira a ser la candidata a la alcaldía de Salamanca en 2027. Salamanca es el escenario de una temprana guerra interna entre los Prieto y la diputada, con un desempeño que deja mucho que desear. Hades Aguilar confía en los apoyos nacionales que le impulsan para arrebatar la candidatura a quienes ya acumulan 9 años de hegemonía política en esa ciudad. LUIS ERNESTO AYALA-ALEJANDRA GUTIÉRREZ: TU CAMINO Y EL MÍO O EL RESQUEBRAJAMIENTO DEL ALEJANDRISMO. Que a nadie le sorprenda que en semanas o quizás días, el presidente del Implan en León, Luis Ernesto Ayala Torres, también levante la mano y se una a la lista de aspirantes a la candidatura panista a alcalde





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