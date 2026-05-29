Esclavitud en la Sierra Tarahumara: la investigación que revela los campos de trabajo forzado de los cárteles

Una investigación periodística documenta la explotación laboral y los abusos sistemáticos contra hombres reclutados por la fuerza en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. Los testimonios detallan condiciones infrahumanas, tortura y asesinatos en campamentos dedicados al cultivo de drogas, operados por grupos criminales con la aquiescencia de las autoridades.

Una investigación exhaustiva realizada por Quinto Elemento Lab documentó durante años la realidad de hombres esclavizados en la Sierra Tarahumara , reconstruyendo sus historias a través de decenas de entrevistas y fuentes documentales.

En 2019, un operativo en Chihuahua rescató a 21 personas de un campo de trabajo forzado dedicado al cultivo de amapola y marihuana, donde vivían en cuevas. Uno de los_rescatados había estado cautivo casi tres años, y solo cuatro de las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas. Previamente, algunos lograron escapar por su cuenta, y sus testimonios revelan una red de reclutamiento y trata de personas operada por cárteles, un fenómeno poco conocido con escasos relatos internos.

La investigación evidencia cómo el modelo de expansión criminal se adapta a los cambios del mercado de drogas en Norteamérica mediante la explotación de los más marginados. En los escalones más bajos de la economía criminal, las líneas entre víctimas y victimarios se difuminan, y el mito del narco benefactor colapsa.

Lo que emerge es una organización mafiosa que minimiza costos a través de una operación de trata basada en la miseria y la desesperación, con la complacencia o abandono de las autoridades. Uno de los sobrevivientes, identificado como BAR, decidió escapar tras escuchar llorar a dos adolescentes cautivos. Esperó el momento oportuno y, durante una tarea, convenció a uno de ellos para huir.

Descendieron por un arroyo, se refugiaron en una cueva y, tras dos días sin comida ni agua, llegaron a una carretera donde una pareja les dio transporte hasta Pedernales. Allí contactó a su madre, quien no sabía de él desde agosto de 2015, cuando desapareció en Chihuahua.

Su declaración ante la Fiscalía General del estado detalló un régimen de esclavitud moderna: trabajos forzados desde el amanecer hasta el anochecer, vivienda en cuevas con hasta 30 personas, alimentación mínima (frijol, sopa, harina de maíz con agua y azúcar), y violencia extrema. Los vigilantes usaban varas de encino, amarraban a los árboles, privaban de comida y realizaban abusos sexuales como castigo colectivo.

BAR presenció asesinatos: un compañero murió ahogado, otro golpeado con armas y puños hasta la muerte, y un tercero fue empujado por un barranco. La sensación de eternidad en el cautiverio y la certeza de que nunca saldría reflejan el horror sistemático de estos campos. La investigación de Quinto Elemento Lab reconstruye no solo este caso, sino un patrón más amplio de explotación humana en la Sierra Tarahumara.

Los campamentos de trabajo forzado funcionan como nodos de una economía criminal que depende de la captura de personas en situación de vulnerabilidad. El reclutamiento se alimenta de la pobreza y la marginación, y la Operación se sostiene mediante un terror cotidiano que incluye tortura, homicidios y una absoluta deshumanización. La falta de denuncias previas se explica por el aislamiento geográfico, el control férreo de los grupos armados y el miedo a represalias.

Las autoridades, ya sea por complicidad o incapacidad, han permitido que estos enclaves de esclavitud persistan. Los testimonios, como el de BAR, demuestran que la trata de personas es un componente estructural del narcotráfico contemporáneo, no un exceso accidental. Este adelanto periodístico expone una realidad invisible que desafía las narrativas simplistas sobre el crimen organizado y subraya la urgencia de acciones integrales de rescate, justicia y reparación para las víctimas





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