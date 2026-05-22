Escudo nuclear y control del estrecho de Ormuz: Washington, Pakistán y Irán siguen las negociaciones en busca de un alto el fuego

El control futuro del estrecho de Ormuz y la exigencia de Washington de que Teherán exporte sus reservas de uranio altamente enriquecido siguen siendo obstáculos clave, mientras los mediadores paquistaníes buscan un alto el fuego permanente entre Estados Unidos e Irán. Israel e Irán temen que el otro esté a punto de lanzar un ataque sorpresa en su territorio, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, insiste en que un nuevo ataque contra Irán es una opción a su disposición.

El control futuro del estrecho de Ormuz y la exigencia de Washington de que Teherán exporte sus reservas de uranio altamente enriquecido siguen siendo obstáculos clave, mientras los mediadores paquistaníes continúan buscando un alto el fuego permanente que creen que aún está al alcance entre Estados Unidos e Irán.

Mientras tanto, Israel e Irán temen que el otro esté a punto de lanzar un ataque sorpresa en su territorio, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, sigue insistiendo en que un nuevo ataque contra Irán es una opción a su disposición. El ministro del Interior paquistaní, Mohsen Naqvi, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, por segunda vez en dos días en un intento por lograr un avance en las conversaciones, y aún es posible que una visita a Teherán, aunque tardía, del mariscal de campo Asim Munir, comandante del ejército paquistaní, indique que se están logrando progresos.

Munir debía llegar a Teherán el jueves, pero la falta de avances en las conversaciones pospuso su llegada, y es posible que Pakistán intente recurrir a China como mediador. El primer ministro pakistání, Shehbaz Sharif, tiene previsto llegar a Pekín el sábado.

Irán ha recalcado que busca posponer todas las conversaciones sobre su programa nuclear y centrarse, en cambio, en un cese permanente de las hostilidades que espera incluya el levantamiento gradual de las sanciones estadounidenses, la descongelación de los activos iraníes congelados, la compensación por los daños de la guerra entre Estados Unidos e Israel y el compromiso de no recurrir a la fuerza en el futuro. La futura gestión del estratégico estrecho de Ormuz es un punto clave de la disputa, y Pakistán ha propuesto planes para un control conjunto bajo los auspicios de la ONU.

Teherán también propuso que su recién cérea Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico se hiciera cargo del canal, donde se cobrarían tarifas y los buques tendrían que seguir instrucciones en rutas de tránsito preestablecidas. El embajador iraní en Francia confirmó que Irán buscaba la cooperación de Omán para este plan.

Cinco estados del Golfo han enviado una carta a la Autoridad Marítima Internacional, un organismo de control marítimo mundial, instando a los buques mercantes y comerciales a no interactuar con la PGSA. La lista de signatarios incluye a Bahréin, Kuwait, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. No figura Omán, pero este país, que según la propuesta sería la autoridad en el lado sur del estrecho, desconfía de la propuesta de Teherán





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