Escuela de Tecuanoles estudia al aire libre tras huracanes en Colima

Estudiantes de Tecuanillo, Colima, asisten a clases bajo árboles tras la destrucción de su escuela por cinco huracanes, mientras esperan reconstrucción para 2026.

La severa temporada de ciclones que concluirá de manera oficial el 30 de noviembre ha dejado una marcada huella de devastación en la costa occidental de México, con un impacto particularmente duro en la comunidad de Tecuánillo. Este enclave, perteneciente al municipio de Tecomán en el estado de Colima, enfrenta hoy una realidad educativa sin precedentes, donde la falta de infraestructura escolar obliga a reinventar el proceso de aprendizaje bajo las condiciones más adversas del entorno natural.

Nuevo aula sin techo para 22 estudiantes

La escuela primaria María Guadalupe de la Rosa Benítez, ubicada en esta localidad costera, fue destruida por la fuerza combinada de las marejadas y el paso directo de cinco huracanes diferentes: Polo, Rachel, Simon, Trudy y Vance. Como consecuencia de esta pérdida total de sus instalaciones físicas, los 22 niños y niñas que constituían la matrícula de este centro educativo se han visto en la imperiosa necesidad de trasladar sus actividades académicas a un terreno agrícola abierto.

Also read Estudiantes de Vicente Guerrero protestan contra uso de celulares

Actualmente, el grupo de alumnos asiste a sus clases diarias bajo la sombra protectora de árboles cercanos a la carretera, convirtiéndose este predio en su única fuente de conocimiento en los últimos meses. La ausencia de paredes y techos ha obligado a la comunidad y a la familia docente a improvisar un espacio de estudio que, aunque funcional para la supervivencia académica, carece de cualquier comodidad básica o seguridad estructural adecuada para el desarrollo infantil.

Condiciones precarias y riesgos ambientales

Alma Rosa Rodríguez, madre de una de las estudiantes que forman parte de este grupo vulnerable, describió con precisión la gravedad de la situación en la que se desenvuelven sus hijos. Señaló que no cuentan con ningún salón de clases estructurado, por lo que se han limitado a transportar el material pedagógico restante desde las ruinas de la escuela para atender a los más pequeños en este entorno rural.

Las condiciones higiénicas y sanitarias en el nuevo recinto son extremadamente precarias; el único baño disponible, que carece de techo, debe ser compartido por los 22 estudiantes, cuatro madres de familia y tres maestros. Además, la única habitación que aún permanece de pie se utiliza exclusivamente como comedor y bodega, lo que deja a la población estudiantil sin instalaciones básicas de saneamiento adecuadas.

La proximidad a una plantación de limón y al borde de la vía pública introduce peligros biológicos y distracciones constantes en el aprendizaje. Los docentes reportan que los vehículos pasan a pocos metros del área de estudio, generando ruido que distrae a los menores, mientras que la presencia de animales como serpientes, abejas y numerosos enjambres representa una amenaza constante para la integridad física de los niños durante las horas de clase.

Seguridad deteriorada y vandalismo generalizado

Más allá de la falta de infraestructura educativa, la destrucción de los inmuebles escolares ha desencadenado un fenómeno de vandalismo que ha expoliado los restos de las instalaciones. Personas desconocidas han comenzado a romper las puertas de los edificios derrumbados para ingresar y saquear equipos, materiales escolares y hasta las instalaciones eléctricas aún viables, acelerando la pérdida de cualquier recurso que pudiera ser recuperado.

La actividad ciclónica intensa de la temporada dejó a Tecuánillo prácticamente en ruinas totales, al punto de que no quedó ningún edificio de pie frente a la playa. Esta desolación física refleja la magnitud del desastre natural y subraya la vulnerabilidad de las comunidades costeras ante la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos en la región del Pacífico mexicano.

Proyección de reconstrucción para 2026

Adolfo Núñez González, secretario de Educación y Cultura de Colima, ofreció una proyección temporal para la resolución de esta crisis educativa. El funcionario gubernamental precisó que es posible la construcción de una nueva escuela equipada con todos los servicios básicos para estos niños, que cursan niveles de preescolar, primaria y secundaria, hacia mediados del próximo año.

Clara, una estudiante de quinto grado de primaria, expresó sus sentimientos encontrados ante esta nueva normalidad. Reconoció que extraña profundamente su antigua escuela donde se sentía cómoda y disfrutaba ver el mar durante los recreos, pero afirmó con optimismo que está feliz de continuar estudiando y no abandonar su formación académica.

Mientras las autoridades estatales avanzan en los trámites y la planificación de la reconstrucción, la comunidad de Tecuánillo continúa resiliente, manteniendo la esperanza de que la nueva infraestructura educativa llegue a tiempo para permitir que sus jóvenes puedan retomar una vida escolar normal y segura en un entorno digno y protegido.