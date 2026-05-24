Escuela Náutica Mercante: incendio en edificio de dormitorios, 3 alumnos atendidos

La Secretaría de Marina (Semar) informó que elementos de emergencia controlaron y sofocaron en su totalidad un incendio registrado en el edificio de dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz. El incidente movilizó a los cuerpos de rescate locales y federales para evitar la propagación del fuego en las instalaciones del plantel.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que elementos de emergencia controlaron y sofocaron en su totalidad un incendio registrado en el edificio de dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz.

El incidente movilizó a los cuerpos de rescate locales y federales para evitar la propagación del fuego en las instalaciones del plantel. Las maniobras de extinción se realizaron por personal de los Bomberos Municipales, en coordinación con elementos de Protección Civil y personal naval de la Armada de México, quienes utilizaron pipas de agua para mitigar el siniestro.

Tras el inicio del fuego en el área residencial de la institución, las autoridades activaron los protocolos de evacuación correspondientes para salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil y del personal docente y administrativo que se encontraba en el sitio. Durante las revisiones en la zona afectada, los servicios de emergencia brindaron atención a tres alumnos debido a la exposición directa con las emisiones derivadas de la combustión.

De manera preventiva, tres estudiantes fueron valorados tras presentar inhalación de humo, encontrándose acompañados y bajo supervisión de directivos del plantel, sin que se reporten personas con lesiones de gravedad. El resto de los alumnos de la institución resultó ileso y permaneció en zonas seguras mientras se hacían las labores de los bomberos.

Tras la sofocación del fuego, el personal de emergencia realizó los trabajos de remoción de escombros y ventilación del inmueble para determinar las causas que originaron el siniestro y evaluar los daños materiales en la estructura del edificio de dormitorios. La Escuela Náutica Mercante quedó sujeta a las disposiciones de los directivos tras el dictamen de las condiciones de seguridad de las instalaciones.

La Secretaría de Marina compartió este informe con la comunidad para garantizar transparencia y seguridad en la institución educativa. #RELEVANTEuD83DuDDE3?uD83CuDD95 #Veracruz: Más de 80 alumnos evacuados tras incendio en Escuela Náutica Mercant





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