Miles de escuelas en el Estado de México carecen de agua potable, afectando la salud y el aprendizaje de los niños. El PVEM impulsa la instalación de bebederos y soluciones sostenibles para garantizar el acceso al agua en las escuelas.

En el Estado de México, una problemática persistente afecta a la educación básica: aproximadamente dos mil planteles educativos enfrentan dificultades en el suministro de agua potable . Esta situación se agrava en al menos 22 municipios, con un impacto directo en la salud, la higiene y el aprendizaje de los niños y niñas.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a través de su dirigencia mexiquense, encabezada por José Couttolenc, está promoviendo la instalación de bebederos en las escuelas como una medida para garantizar el acceso al agua potable. \La carencia de infraestructura adecuada es evidente. Durante el ciclo escolar 2024-2025, un alarmante 86.1 por ciento de las escuelas carecían de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso al agua. Esta situación pone de manifiesto un rezago en la prestación de servicios básicos dentro de los planteles educativos. El acceso al agua potable no es un tema trivial; se considera un derecho humano fundamental que, lamentablemente, no está garantizado en todas las escuelas. Esto priva a los niños y niñas de las condiciones necesarias para estudiar, especialmente en áreas donde el suministro es irregular y poco confiable. Conscientes de esta problemática, los gobiernos emanados del Partido Verde están implementando acciones concretas para asegurar que los niños tengan acceso al agua en sus escuelas, incluso en aquellas zonas con suministro limitado. \Esta estrategia también se manifiesta en el ámbito legislativo, donde se busca asegurar el acceso al agua potable en las escuelas mediante soluciones sostenibles para enfrentar la crisis hídrica. Un ejemplo exitoso de esta iniciativa es el municipio de Zinacantepec, donde se implementó un sistema de captación de agua de lluvia para abastecer los bebederos en instalaciones públicas. Este sistema demuestra la viabilidad de replicar soluciones similares en otras escuelas que enfrentan problemas de acceso al agua. El dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, ha impulsado la implementación de estas soluciones en más municipios, priorizando la atención de las necesidades básicas a través de acciones concretas que generen resultados tangibles. El Partido Verde en el Estado de México, por lo tanto, avanza en una ruta clara: resolver problemas fundamentales con soluciones efectivas que mejoren la vida diaria de las familias mexiquenses, comenzando por lo más importante: el bienestar de los niños y niñas





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