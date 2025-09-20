Esfinge Destapa a El Valiente y Místico Conserva su Máscara en el 92 Aniversario del CMLL

El CMLL celebró su 92 aniversario con una función espectacular, destacando la victoria de Esfinge sobre El Valiente, la defensa exitosa de Místico y la defensa de títulos de varios campeones. La noche estuvo llena de emociones, luchas de alto calibre y momentos históricos en la Arena México.

El Consejo Mundial de Lucha Libre ( CMLL ) celebró su 92 aniversario con una función memorable, llena de emoción, combates por campeonatos y apuestas de cabelleras y máscara s. El evento principal, realizado en la Arena México, vibró con la intensidad característica de este deporte, dejando momentos inolvidables para los aficionados.

La noche estuvo marcada por resultados inesperados y la consagración de nuevos ídolos, así como la defensa exitosa de títulos y la pérdida de máscaras emblemáticas, manteniendo la tradición de riesgo y espectacularidad que define a la lucha libre mexicana.\El combate estelar fue un triangular de parejas increíbles con final suicida que mantuvo al público al borde de sus asientos. Participaron las parejas conformadas por Esfinge y El Valiente, Último Guerrero y Averno, y Bárbaro Cavernario junto a Dragón Rojo Jr. El inicio del combate vio a Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr. tomando la delantera, demostrando su fuerza y estrategia. Sin embargo, las otras dos parejas no se quedaron atrás, retomando el protagonismo con audaces maniobras. Esfinge logró una victoria crucial al rendir a Bárbaro Cavernario, eliminando a su dupla de la contienda. Posteriormente, en un giro inesperado, Esfinge y El Valiente eliminaron a Último Guerrero y Averno, asegurando su lugar en el duelo final. La victoria en el triangular les otorgó el derecho a enfrentarse en un mano a mano máscara contra máscara. El Valiente, con su vasta experiencia, intentó imponer su ley, pero Esfinge, representando a la nueva generación del CMLL, demostró su agilidad y técnica, utilizando su llave característica, el “Nudo Egipcio”, para someter a su rival. Tras una lucha llena de emociones y técnica, Esfinge se llevó la victoria, despojando a El Valiente de su máscara y revelando la identidad de Fernando Vega, oriundo de Guadalajara, Jalisco, con 26 años de trayectoria. El evento culminó con El Valiente aceptando la derrota y agradeciendo a los aficionados presentes.\Además del combate principal, la función del 92 aniversario del CMLL ofreció otros encuentros destacados. Místico, en un duelo inédito y arriesgado, defendió su máscara ante el luchador de All Elite Wrestling (AEW), MJF, por el campeonato mundial de peso semicompleto del CMLL. A pesar de los ataques y la sangre derramada, Místico, con el apoyo incondicional del público, logró imponerse con su clásica llave “La Mística”, conservando su máscara y coronándose como el nuevo monarca mundial semicompleto. En otra lucha crucial, Rey Bucanero y El Felino se enfrentaron en un combate de cabellera contra cabellera. Un doble foul, decretado por el réferi, resultó en un empate y, conforme al reglamento, ambos luchadores fueron rapados. Los Hermanos Chávez, Ángel de Oro y Niebla Roja, continuaron su dominio en el ring, defendiendo exitosamente sus campeonatos mundiales en pareja por vigésima cuarta vez consecutiva frente a Hijo del Villano III y Villano III Jr. La acción también incluyó una lucha titular por el campeonato mundial femenil en parejas, donde La Jarochita y Lluvia defendieron sus títulos contra Persephone y Reyna Isis, brindando un espectáculo lleno de intensidad. Asimismo, Titán y Templario se alzaron con la victoria en la Copa Independencia, y en una lucha de relevos australianos, Atlantis Jr., Neón y Máscara Dorada derrotaron a Hechicero, Volador Jr., y Zandokan Jr., completando así una noche llena de acción y emociones que celebró la rica historia del CMLL





