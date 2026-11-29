Los españoles acuden a las urnas este domingo para renovar Congreso y Senado. Las encuestas auguran una victoria del Partido Popular, poniendo a prueba la gestión de Pedro Sánchez y la posible llegada de la extrema derecha.

La ciudadanía española acude a las urnas este domingo para renovar el Congreso y el Senado en unas elecciones que definirán la formación del próximo Gobierno, pondrán a prueba la gestión de Pedro Sánchez y abren la posibilidad de que la extrema derecha llegue por primera vez al Ejecutivo en la historia democrática del país. Los colegios electorales abrieron a las 9:00 horas, tiempo local, y 38.6 millones de electores están convocados a votar, de los que 35.9 millones residen en España, y que podrán depositar el sufragio hasta las 20:00 horas (13:00 horas de CDMX) para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores. El nuevo Congreso elegirá, a su vez, al que será presidente del Gobierno durante los cuatro años próximos. Se necesitan 176 escaños entre los diputados para obtener la mayoría absoluta. Si ninguno de los bloques alcanza esa cifra, España podría afrontar arduas negociaciones para formar gobierno.

Cifras clave y mecanismos del proceso electoral

Se trata de las decimoséptimas elecciones generales en los más de 50 años del actual periodo democrático de España y las primeras para 1,615,034 jóvenes que han cumplido los 18 años desde los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio de 2023. Los electores votarán en 61,033 mesas, distribuidas en 22,493 locales. Por vez primera, los electores podrán identificarse con el documento oficial digital que acredita quiénes son. Las mesas están formadas por 183,099 personas (un presidente y dos vocales), elegidas por sorteo. Una vez concluida la votación, el escrutinio de papeletas comenzará inmediatamente, y una hora más tarde, aproximadamente, comenzarán a publicarse datos parciales provisionales, según las previsiones del Ministerio del Interior. Más de 100,000 agentes de varios cuerpos policiales velarán por la seguridad del proceso electoral en todo el país.

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Análisis de encuestas y posturas de los principales actores

Los últimos sondeos electorales, publicados hace una semana, pronosticaron que la izquierda perdería el poder. La mayoría de las encuestas auguran una victoria del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, aunque necesitaría previsiblemente el apoyo del partido de extrema derecha Vox para gobernar. A estas elecciones generales se presentan 895 candidaturas, aunque solo obtendrían representación parlamentaria Partido Socialista (actualmente en el Gobierno), Partido Popular (conservador), Vox (extrema derecha) y Frente Amplio de izquierdas, según las encuestas. También conseguirían parlamentarios un puñado de pequeños partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, además de algún regionalista. Consumado superviviente político, Sánchez, de 54 años, adelantó las elecciones en medio de una creciente dificultad para sacar adelante sus reformas en un Parlamento fragmentado. "Claro que se puede, lo vamos a volver a lograr", proclamó Sánchez el viernes ante miles de simpatizantes en Madrid a quienes instó a acudir masivamente a votar para derrotar los pronósticos. El dirigente socialista centró su campaña en reivindicar el crecimiento económico y los avances sociales de su gobierno, al tiempo que advirtió del riesgo de un "retroceso" si la derecha llega al poder. "Estas elecciones no van de mí, van de vuestros derechos, de vuestra vivienda, de vuestra dignidad", dijo Sánchez.

Impacto en el mercado y consecuencias para la sociedad

Las elecciones se dan en medio de la preocupación por el acceso a viviendas asequibles, al tiempo que Sánchez busca una nueva remontada para mantenerse en el poder. Ningún asunto ha movilizado tanto a los españoles en los últimos años como el acceso a una vivienda asequible. El marcado aumento en el precio de la vivienda y los alquileres en las principales ciudades y puntos turísticos ha provocado un descontento generalizado, especialmente entre los jóvenes. A ello se suman las investigaciones judiciales que afectan a antiguos colaboradores y a familiares del presidente, y dos graves accidentes ferroviarios que han puesto la gestión del Gobierno bajo escrutinio. La llegada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta en julio y el reciente repunte de las llegadas a Canarias han situado además la migración en el centro del debate electoral.

Repercusiones geopolíticas y el futuro de la izquierda europea

Un cambio de signo político en España reforzaría el avance de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en Europa, donde Sánchez se ha erigido en una de las voces más visibles de la izquierda por su defensa de la causa palestina y sus enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump. Tras más de ocho años al frente de una de las pocas grandes economías europeas gobernadas por la izquierda, Sánchez llega a la votación desgastado por los escándalos de corrupción que salpican a su entorno y el malestar por la crisis de la vivienda.