La fiscalía mexicana solicita la extradición de Inés Gómez Mont a España por lavado de dinero y defraudación fiscal. El caso involucra desvíos de la Secretaría de Gobernación.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha solicitado formalmente la extradición de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont a las autoridades españolas, tras su llegada a Madrid. Este movimiento judicial se produce inmediatamente después de que Estados Unidos la deportara a ese país europeo, una medida tomada tras determinar que ella ingresó a territorio estadounidense utilizando un pasaporte español.

Detalle de las órdenes de aprehensión vigentes

La Fiscalía General de la República ha detallado que Inés Gómez Mont cuenta actualmente con tres órdenes de aprehensión vigentes en territorio mexicano. Una de estas órdenes está relacionada con su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos órdenes fueron emitidas por presuntos delitos de defraudación fiscal equiparada.

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El gobierno mexicano ha informado que ya ha presentado ante las autoridades competentes en España la solicitud de extradición correspondiente. Este procedimiento judicial está estrictamente sustentado en las disposiciones legales establecidas en el tratado bilateral vigente entre México y España en materia de extradición de personas condenadas o investigadas.

Contexto del desvío de recursos y complicidad procesal

La investigación penal que vincula a Inés Gómez Mont y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, se centra en el presunto desvío y lavado de dinero. Según los datos proporcionados por la FGR, el monto de recursos involucrados en este esquema ilegal asciende a alrededor de 3 mil millones de pesos. Estos fondos provenían de la Secretaría de Gobernación durante el año 2016.

Ambos sujetos han enfrentado órdenes de aprehensión por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La complejidad del caso ha implicado una serie de movimientos judiciales internacionales, incluyendo una solicitud formal presentada en septiembre de 2025 a las autoridades de Estados Unidos para la detención provisional de la exconductora con fines de extradición.

Intervención de Interpol y postura de la presidenta Sheinbaum

Sobre la intervención de Interpol, la FGR informó que en septiembre de este año el organismo internacional determinó que la conservación de su ficha roja no era compatible con su estatuto y el reglamento sobre el tratamiento de datos. No obstante, en octubre pasado Interpol comunicó a las autoridades españolas que la petición de México debe ser revisada por la autoridad judicial competente.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que Estados Unidos justificó la deportación de Gómez Mont con el argumento de que ella cuenta con doble nacionalidad. La presidenta cuestionó que las autoridades estadounidenses permitieran su salida pese a conocer que México tenía órdenes de aprehensión vigentes en su contra. Sheinbaum confirmó que el Gobierno mexicano solicitó la extradición de la conductora a España.

Situación actual y consecuencias legales pendientes

Desde que Inés Gómez Mont huyó del país, la Fiscalía General de la República ha realizado diversas acciones conforme a derecho y en apego al debido proceso. El objetivo final es lograr que sea la autoridad judicial de nuestro país quien determine su situación jurídica definitiva y haga efectiva la justicia por los delitos cometidos.

Por su parte, Gómez Mont reapareció en redes sociales después de su llegada a España. La exconductora compartió una captura de pantalla de un mensaje enviado por un usuario identificado con el fin de contrastar la información difundida sobre su situación legal con el contenido de su expediente. Esta acción busca cuestionar la narrativa oficial y presentar su versión de los hechos ante la opinión pública internacional.