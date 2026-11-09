España evalúa suspender TikTok por más de mil vídeos de abuso sexual infantil

El Ministerio de Juventud e Infancia alerta de graves deficiencias en TikTok y solicita acciones urgentes ante la presencia de más de mil vídeos de abuso infantil en la plataforma.

El Ministerio de Juventud e Infancia de España ha remitido un escrito oficial a la Fiscalía General del Estado para denunciar la proliferación de material de abuso sexual infantil en la plataforma TikTok. Esta medida administrativa busca exigir una actuación inmediata por parte de las autoridades competentes ante las graves deficiencias detectadas en la moderación de contenidos ilegales por parte de la red social.

Investigación de Maldita.es revela 1000 vídeos

Una investigación publicada por el medio de verificación de noticias Maldita.es ha identificado la existencia de más de mil vídeos en TikTok que contienen material explícito de abuso sexual infantil. Esta cifra alarmante revela una escala de problema mucho mayor que las denuncias puntuales, señalando una falla sistémica en la capacidad de la plataforma para detectar y eliminar este tipo de contenido dañino de forma eficaz.

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Los investigadores seleccionaron una muestra representativa de 50 de estos contenidos para denunciarlos formalmente a la plataforma. Sin embargo, los datos muestran que TikTok solo ha retirado cinco de esos 50 vídeos denunciados, lo que representa únicamente el diez por ciento del total presentado. Esta tasa de eliminación es considerada insuficiente y peligrosa por las autoridades españolas, ya que deja una gran mayoría de material ilegal accesible para los usuarios.

Además de las retiradas, la plataforma ha bloqueado el acceso a otros 13 vídeos, correspondientes al veintiséis por ciento de la muestra, pero exclusivamente dentro del territorio español. En el seis por ciento de los casos analizados, TikTok no ha proporcionado ninguna respuesta a las denuncias presentadas. Esta falta de comunicación o acción en esas situaciones específicas agrava la percepción de negligencia en la gestión de la seguridad infantil en la aplicación.

Posición de TikTok y tasas de retirada

En el cincuenta y ocho por ciento de los casos restantes, TikTok consideró que los vídeos denunciados no infringían ni la ley vigente ni sus propias normas comunitarias. Aunque se informa que más de la mitad de estos vídeos fueron finalmente retirados en las setenta y dos horas posteriores a las denuncias, la lentitud del proceso sigue siendo una preocupación crítica para los defensores de la infancia.

El aspecto más preocupante radica en el estado de las cuentas asociadas a este material. Pasado el plazo de setenta y dos horas, el treinta y ocho por ciento de las cuentas denunciadas seguía activo en la plataforma. Esta persistencia de los perfiles infractores permite la continuidad de la difusión de contenido ilegal y plantea serias dudas sobre la eficacia de los algoritmos de recomendación de TikTok para contener la viralidad de estas publicaciones.

Reacción del Ministerio y urgencia regulatoria

El Ministerio de Juventud e Infancia ha calificado la situación como una vulneración de los derechos de la infancia por parte de la propia plataforma tecnológica. Según el organismo gubernamental, existen graves deficiencias en los mecanismos de detección y moderación de contenidos de TikTok, así como en el papel que desempeñan sus sistemas de recomendación en la difusión masiva de este tipo de material destructivo.

Ante estas circunstancias, el Ministerio ha convocado una reunión de carácter urgente con los representantes de TikTok en España. El objetivo principal es conocer las explicaciones detalladas de la empresa, así como las medidas ya adoptadas y las actuaciones inmediatas previstas para garantizar la protección real de la infancia y la adolescencia en su ecosistema digital.

Impacto normativo y próximas acciones

La respuesta del Ministerio requiere una coordinación inmediata y conjunta de todas las administraciones competentes, tanto a nivel nacional como europeo. Esta postura refuerza la idea de que la suspensión de los servicios de la plataforma es una opción seria que se está evaluando seriamente si no se logran mejoras sustanciales en la seguridad infantil.

Las administraciones públicas esperan una respuesta coordinada que aborde no solo la retirada de contenido, sino también la prevención futura. La presión ejercida por esta denuncia de más de mil vídeos busca establecer un precedente de cumplimiento estricto que obligue a las grandes tecnológicas a asumir su responsabilidad legal y ética en la protección de los menores en internet.