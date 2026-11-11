España exige a TikTok datos sobre contenido de abuso infantil

La Agencia Española de Protección de Datos solicita a TikTok la información necesaria para evaluar la eliminación de vídeos de abuso sexual infantil y considerar bloqueos, tras denuncias de la Fundación Maldita.es.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha pedido a TikTok que entregue información concreta sobre los contenidos denunciados como abuso sexual infantil en su plataforma, con vistas a imponer bloqueos que impidan su acceso. El pedido se produce tras el informe de la Fundación Maldita.es publicado el 9 de noviembre, donde se detectaron más de mil vídeos de esta naturaleza.

Determinación de la información requerida por la AEPD

La AEPD, con la que trabaja conjuntamente la Comisión Europea y las autoridades de protección de datos de la UE, solicitará a TikTok la lista de enlaces donde, según la verificación periodística, se producen tratamientos de materiales ilícitos. Esta petición se encuentra dentro de los procedimientos de urgencia que permite la normativa española para proteger el derecho a la protección de datos de menores.

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Reacción de TikTok y posiciones de los actores

La propia red social ha señalado que su buscador permite el acceso a material de abuso sexual infantil porque no emplea filtros que neutralicen términos explícitos. Además, su algoritmo de recomendación facilita la exposición de dichos contenidos. Por su parte, la Fundación Maldita.es ha avalado su hallazgo y ha denunciado la inacción percibida de la plataforma.

Impacto en la protección de menores y próximos pasos

Con la entrega de la información, se espera que la AEPD pueda ordenar bloqueos inmediatos y coordinar acciones con las fuerzas de seguridad y demás autoridades europeas. La entidad también notificará a la Comisión Europea y ofrecerá su plena cooperación para prevenir futuras transmisiones de material ilícito. El procedimiento se inicia el miércoles y la fecha límite para la respuesta de TikTok se fija para el próximo mes.

Contexto regulatorio internacional

España no es la única nación que percibe la vulnerabilidad de sus menores ante el contenido de TikTok. Varias jurisdicciones han adoptado medidas similares, requiriendo mayores mecanismos de filtrado y denuncias de abuso sexual en redes sociales. La AEPD, en tanto autoridad supervisora, se mantiene alerta frente a la evolución de las políticas corporativas de TikTok y la respuesta de la comunidad.

Conclusión y expectativas futuras

El proceso permitirá que la AEPD evalúe de forma exhaustiva la eficacia de las actuales herramientas de búsqueda y recomendación de TikTok en la prevención del abuso infantil. Si la plataforma cumple con los requerimientos, se podrá avanzar con la adopción de nuevas normativas y la potenciación de los mecanismos de protección de datos, reforzando la confianza de ciudadanos y familiares en el ecosistema digital español.