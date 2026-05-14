Especialistas y trabajadores en la 'ajolotización' de la CDMX: colores morados y ajolote en puentes, transportes y mobiliario

Especialistas y trabajadores en la 'ajolotización' de la CDMX consideran que el color morado y la figura del anfibio en puentes, transportes y mobiliario deben estar soportados en manuales de identidad gráfica. Trabajan en la pintura y adecuaciones urbanas sobre la Calzada de Tlalpan. Morena, PT y Verde, van por un nuevo blindaje anticrimen y analizarán pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad. 'Tenemos una enorme deuda con el sistema educativo', dicen especialistas en urbanismo y abordan cambios al calendario de la SEP.

Especialistas consideran que el color morado y la figura del anfibio en puentes, transportes y mobiliario debe estar soportado en manuales de identidad gráfica Trabajadores realizan labores de pintura y adecuaciones urbanas sobre Calzada de Tlalpan como parte de la intervención conocida como ‘ ajolotización ’, donde predominan los colores morados en distintos espacios de la vialidad.

Foto: Osmar Alvarado | El Universal / Gráfico. Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad ‘Tenemos una enorme deuda con el sistema educativo’; especialistas abordan cambios al calendario de la SEP Con los de Casa, secretario de la Asociación Mexicana de Urbanistas.

‘Sabemos que el presupuesto está limitado para llevar a cabo obras de mitigación o complementarias en infraestructura, y por otro lado, vemos este gasto, quizá a veces, hasta excesivo en tratar de mantener una imagen; aquí la disyuntiva está en si esa imagen es institucional, corporativa, urbana, que obedece a ciertos lineamientos establecidos en un manual, o es de cierta forma un tema de propaganda política’, indicó el experto en urbanismo.

Morazán, doctor en urbanismo y profesor de la UAM Azcapotzalco, considera que muchas expresiones gráficas que se están colocando en la Ciudad parecen ser un esfuerzo por regresar a los orígenes —por ejemplo, con los carteles para el Mundial que llevan algunas grecas—, aunque ‘tenemos que ser coherentes con el tiempo que nos toca vivir, sí, conscientes o asumiendo a plenitud o de manera íntima profunda nuestros orígenes o cultura, pero hay que experimentar manifestaciones que sean acordes a nuestra época, una visión moderna y humanista’. Los camiones de basura, así como las patrullas que recorren las calles de la CDMX, también fueron balizados con la imagen del ajolote.

Hay quienes dicen desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo, que estamos ajolotizando la ciudad. Si ajolotizar significa llenar de color lo que antes era gris, construir Utopías, dibujar murales, transformar el espacio público, (... ) invertir en movilidad y electromovilidad, modernizar el Tren Ligero, construir cablebuses, entonces claro que estamos ajolotizando. Colapsa barda de contención del Tren Suburbano tras lluvias en Tlalnepantla; bomberos y elementos de Protección Civil laboran en la zona.

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