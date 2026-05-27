Espectáculo gratuito de Las Guerreras K-Pop en la Feria Tultitlán 2026

El martes 2 de junio, la Plaza Cívica Miguel Hidalgo en Tultitlán será sede de un espectáculo gratuito inspirado en la película de Netflix Las Guerreras K-Pop, con covers de bailes y canciones a cargo del grupo HUNTRIX, ideal para niños de 5 a 10 años.

Buenas noticias para los fanáticos de la emblemática película de Netflix , Las Guerreras K-Pop , pues recientemente se anunció que chicos y grandes podrán disfrutar de un espectáculo gratis en la Feria Tultitlán 2026 , que se llevará a cabo en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo.

A través de redes sociales se dio a conocer que habrá una presentación totalmente gratuita del grupo HUNTRIX, dirigida principalmente al público infantil. Por ello, no dudes en acudir con tus pequeñitos, ya que será el único día en el que se presentará el espectáculo de Las Guerreras K-Pop. El espectáculo infantil protagonizado por Las Guerreras K-Pop y Descubriendo a Cri-Cri, de Mario Iván Martínez, se realizará el martes 2 de junio.

El evento tendrá lugar en la Plaza Miguel Hidalgo, ubicada en Hidalgo Manzana 016, Centro, 54900, Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México. Aunque la feria está dirigida principalmente al público local, si eres de otro municipio o ciudad y quieres llevar a tus pequeños a disfrutar de este evento totalmente gratis, no dudes en hacerlo, ya que estará lleno de música, diversión y entretenimiento para toda la familia.

Hasta el momento se desconoce la hora exacta en la que iniciará el espectáculo gratuito de Las Guerreras K-Pop; sin embargo, este tipo de eventos normalmente empiezan temprano y no dura más de dos horas. Además, es importante destacar que se trata de un tributo inspirado en la película de Netflix, por lo que no estarán presentes las voces originales de HUNTRIX.

Lo cierto es que tres chicas interpretarán covers de los bailes y canciones del grupo de K-Pop, por lo que los pequeños podrán disfrutar de un espectáculo lleno de música y baile. No obstante, cabe destacar que es un evento recomendado para niños de entre 5 y 10 años, ya que serán quienes más disfruten de la presentación.

Aunque la Feria Tultitlán 2026 no ha dado detalles sobre la duración del espectáculo de Las Guerreras K-Pop, se prevé que los pequeños podrán disfrutar de canciones como Golden, How It S Done, Strategy, What It Sounds Like y Free en sus versiones en español para que entiendan y disfruten más. La feria ofrecerá además otras actividades como juegos mecánicos, puestos de comida y artesanías, convirtiéndola en una opción ideal para un paseo familiar.

Los organizadores recomiendan llegar con anticipación para asegurar un buen lugar, ya que se espera una gran afluencia de público. Este evento gratuito es una oportunidad única para que los niños se diviertan con sus personajes favoritos sin costo alguno, promoviendo el acceso a la cultura y el entretenimiento en comunidades del Estado de México.

El espectáculo de Las Guerreras K-Pop ha generado gran expectativa entre los seguidores de la película, que se estrenó en Netflix en 2022 y rápidamente se convirtió en un fenómeno entre el público infantil y juvenil. La historia sigue a un grupo de chicas que forman una banda de K-Pop para salvar su escuela, combinando temas de amistad, perseverancia y pasión por la música.

La adaptación al teatro promete mantener la energía y el mensaje positivo de la cinta, con coreografías vibrantes y canciones pegajosas que los niños podrán cantar y bailar. En resumen, el martes 2 de junio será una fecha especial en Tultitlán, donde la magia de Las Guerreras K-Pop llegará de forma gratuita a la Plaza Cívica Miguel Hidalgo. Los padres de familia están invitados a llevar a sus hijos para compartir una tarde llena de alegría y ritmo.

No olviden consultar las redes sociales oficiales de la Feria Tultitlán 2026 para conocer más detalles sobre el horario y posibles cambios. ¡Prepárense para cantar y bailar al ritmo del K-Pop





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