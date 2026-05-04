Estímulos al IEPS de Gasolinas Reducen Recaudación en 11,700 Millones de Pesos

La Secretaría de Hacienda informa que los estímulos fiscales a gasolinas, implementados para mitigar el impacto del alza en precios internacionales, han disminuido la recaudación del IEPS en 11,700 millones de pesos. El gobierno asegura que la medida protege el bolsillo de los ciudadanos y no beneficia a los gasolineros.

La implementación de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ( IEPS ) aplicado a las gasolinas, una medida reactivada en respuesta al aumento de los precios del combustible provocado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, ha resultado en una disminución de 11,700 millones de pesos en la recaudación fiscal, según datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Carlos Lerma Cotera, Subsecretario de Ingresos de la SHCP, detalló que el costo semanal de estos estímulos para las finanzas públicas asciende a aproximadamente 2,500 millones de pesos, acumulando un total de 11,700 millones de pesos no recaudados durante el mes de marzo. El mecanismo de estímulo al IEPS se activa cuando los precios de las gasolinas experimentan incrementos significativos, permitiendo al gobierno renunciar parcial o totalmente a la recaudación de este impuesto durante periodos específicos.

La reciente escalada de los precios internacionales del petróleo, desencadenada por los conflictos en la región, llevó a la reactivación de estos estímulos a mediados de marzo, con el objetivo de mitigar el impacto inflacionario en la economía mexicana y proteger el poder adquisitivo de las familias. De acuerdo con la información presentada por Hacienda, la recaudación del IEPS proveniente de las gasolinas entre enero y marzo de este año alcanzó los 115,444 millones de pesos, considerando tanto los ingresos generados como la renuncia fiscal derivada de los estímulos.

A pesar de la implementación de estos estímulos, la recaudación del impuesto ha experimentado un crecimiento del 27.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Lerma Cotera atribuyó esta neutralización del efecto negativo en las finanzas públicas a un aumento considerable en el volumen de ventas de combustibles durante el periodo analizado.

Por su parte, Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP, enfatizó que el propósito principal de este estímulo fiscal es salvaguardar la economía de los ciudadanos, desmintiendo cualquier beneficio directo para los gasolineros, con quienes el gobierno ha llegado a un acuerdo reciente para establecer un precio máximo de 27 pesos por litro de gasolina.

“Nuestro enfoque no es proteger al sector gasolinero, sino proteger directamente e indirectamente la economía de los mexicanos. Actualmente, existen condiciones favorables para mantener este estímulo que beneficia a las familias mexicanas. Los efectos inflacionarios se concentran principalmente en algunos productos perecederos, y no hemos observado efectos de segundo orden”, aseguró el Secretario de Hacienda.

La Secretaría de Hacienda anunció el restablecimiento del estímulo fiscal para la gasolina Premium el pasado viernes, además de aumentar el estímulo ya aplicado a la gasolina Magna, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Durante la semana del 2 al 8 de mayo, el estímulo fiscal para la gasolina Premium se establece en un 26.53%, equivalente a 1.50 pesos por litro, lo que implica que los consumidores pagarán 4.1567 pesos de IEPS por cada litro de gasolina roja.

En el caso de la gasolina Magna, el estímulo asciende al 38.08% semanal, lo que representa 2.5517 pesos por litro, resultando en un pago de 4.1484 pesos de IEPS por litro para los consumidores. En cuanto al diésel, el estímulo fiscal se mantiene en un 60.76 por ciento, con un apoyo gubernamental de 4.4741 pesos por litro, mientras que la población pagará 2.8893 pesos.

Estas medidas buscan continuar protegiendo a los consumidores de las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y mantener la estabilidad económica en el país, a pesar de la reducción en la recaudación fiscal que implican los estímulos





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