Estabilidad en la Canasta Básica: Pacto Gubernamental Fija Precio de 910 Pesos para Pacic

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado un acuerdo con productores y comercializadores para mantener el costo de la canasta básica de 24 productos en 910 pesos, mediante el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic). La iniciativa incluye señalización clara en tiendas y reducción de precios en perecederos.

CIUDAD DE MÉXICO.- En un esfuerzo conjunto por mitigar el impacto de la inflación en los bolsillos de las familias mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo trascendental con representantes de la cadena de suministro de alimentos. Este pacto permitirá mantener el costo de la canasta básica de 24 productos esenciales, conocida como Paquete Contra la Inflación y la Carestía ( Pacic ), en un precio fijo de 910 pesos.

La mandataria federal enfatizó la importancia de la transparencia y la accesibilidad para el consumidor, asegurando que todos los productos incluidos en el Pacic serán debidamente señalizados en las tiendas de autoservicio. Esta iniciativa busca empoderar a los ciudadanos, permitiéndoles identificar fácilmente los precios y conformar sus compras semanales de manera informada, promoviendo así un consumo más consciente y económico. La estrategia va más allá de la estabilidad del precio general de la canasta básica, pues se han establecido compromisos específicos para reducir el costo de alimentos perecederos, con un énfasis particular en el jitomate. En este sentido, la empresa SuKarne se ha comprometido a aplicar una disminución del 5 por ciento en el precio del bistec de res, y se espera que otros comercializadores sigan este ejemplo, sumándose a esta iniciativa de apoyo económico. La presidenta Sheinbaum destacó que este logro es el resultado de mesas de trabajo continuas y un esfuerzo mancomunado que involucra activamente al Gobierno de México, así como a una amplia gama de actores del sector privado. Productores de carne, jitomate, papa, chile, y otros productos perecederos, junto con las principales cadenas de autoservicio del país, han mostrado una disposición ejemplar para colaborar en la construcción de este acuerdo. Este pacto representa un testimonio de la capacidad de coordinación y colaboración para enfrentar desafíos económicos compartidos. La reunión, celebrada en el emblemático Salón Tesorería, contó con la presencia de figuras clave del gabinete económico, incluyendo a Marcelo Ebrard, Secretario de Economía; Édgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público; Julio Berdegué, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; y Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Su participación subraya la seriedad y el compromiso del gobierno en la implementación de políticas públicas orientadas a salvaguardar la economía familiar. Este acuerdo no solo busca aliviar la carga económica inmediata, sino que también sienta las bases para una mayor estabilidad de precios en el futuro, fomentando un ambiente de mayor seguridad y previsibilidad para los consumidores mexicanos, quienes a menudo ven sus presupuestos mermados por la fluctuación constante de los precios de los alimentos. La señalización clara en los puntos de venta facilitará la toma de decisiones de compra, promoviendo un mercado más transparente y equitativo. La participación activa de los productores y comercializadores demuestra una responsabilidad social corporativa que beneficia directamente a la población. La continuidad de estas mesas de trabajo es crucial para monitorear la efectividad del acuerdo y realizar ajustes necesarios, asegurando que el Pacic cumpla su objetivo de proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas frente a las presiones inflacionarias que han afectado a diversas economías a nivel global. La apuesta por mantener estos 24 productos esenciales a un precio estable es una medida que impacta positivamente en la canasta básica, permitiendo a los hogares destinar sus recursos a otras necesidades urgentes, y contribuyendo a una mayor tranquilidad en la planificación financiera familiar. La suma de esfuerzos entre el sector público y privado es un modelo a seguir para la solución de problemas sociales y económicos de gran calado, reafirmando el compromiso del gobierno con el bienestar de todos los ciudadanos





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Canasta Básica Inflación Pacic Precios De Alimentos Gobierno De México

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Canasta básica se mantiene por debajo de la meta, afirma ProfecoIván Escalante señaló que la canasta básica se ubica en promedio de 844 pesos, pese a que el tope es de 910 pesos

Read more »

Estos son los 24 productos que integran la canasta básica que cuesta 910 pesosDurante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, se dieron a conocer cuáles son los artículos que integran la canasta básica en el país

Read more »

Estos son los 24 productos que integran la canasta básica Pacic que cuesta 910 pesosDurante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, se dieron a conocer cuáles son los artículos que integran la canasta básica en el país

Read more »

Acuerdo para mantener en 910 pesos la canasta básica y no aumentar el precio de la tortillaTras una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y productores, se acordó mantener el precio de los 24 productos de la canasta básica del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en 910 pesos mexicanos. Además, se garantizó que el precio del kilogramo de tortilla no registrará un aumento. El acuerdo, que se renueva por seis meses, busca eliminar distorsiones de mercado y asegurar la estabilidad de precios, según representantes de la industria.

Read more »

Gobierno de México acuerda mantener canasta básica PACIC en 910 pesos y baja de precios en perecederosLa presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo estratégico con productores y tiendas de autoservicio para fijar el precio de la canasta básica PACIC en 910 pesos. La medida busca proteger el poder adquisitivo de las familias ante la inflación, con señalización especial para identificar los productos. Además, se logró una disminución en el precio de perecederos como el jitomate y un 5% de reducción en el bistec de res por parte de SuKarne, con expectativas de más acuerdos en proteínas.

Read more »

Sheinbaum acuerda con empresarios tope de 910 pesos para la canasta básicaLa presidenta de México se reunió con productores, empresarios y vendedores para revisar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía

Read more »