Estableció pausas obligatorias de hidratación en todos los partidos por altas temperaturas

La medida busca proteger a futbolistas, árbitros y aficionados frente a un escenario climático que ya impacta de forma directa al torneo más importante del planeta. Ahora, cada encuentro se interrumpirá durante tres minutos en los minutos 22 y 67, una decisión que responde a los niveles de calor registrados en varias sedes mundialistas.

estableció pausas obligatorias de hidratación en todos los partidos debido a las altas temperaturas . La medida busca proteger a futbolistas, árbitros y aficionados frente a un escenario climático que ya impacta de forma directa al torneo más importante del planeta.

Ahora, cada encuentro se interrumpirá durante tres minutos en los minutos 22 y 67, una decisión que responde a los niveles de calor registrados en varias sedes mundialistas. El mensaje detrás de la medida resulta contundente: el aumento de temperatura dejó de representar una amenaza lejana. En el presente,Los efectos del calor no solo alcanzan a quienes pisan la cancha.

Miles de futbolistas lideran a los tres mexicanos entre los 20 jugadores a seguir en el Mundial de 2026Bosnia y Panamá en una pausa de hidratación, durante un partido amistoso rumbo al Mundial de 2026 - Foto: APDe los 16 estadios sede del Mundial, 14 superan los umbrales de juego seguro. Además, uno de cada cuatro partidos podría rebasar límites térmicos considerados riesgosos por.

Estudios también indican que 88 por ciento de los encuentros bajo estrés térmico presentan menor intensidad física y reducción de sprints.sea el más caluroso de la historia es la prueba viviente. Las condiciones que enfrentan los jugadores en el campo son exactamente las que los aficionados también soportan en las gradas. Pero no estamos indefensos, más del 85 por ciento de los fans en Norteamérica quieren que este torneo lidere en materia climática...





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