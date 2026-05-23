Establecimiento clausurado en Xalapa por irregularidades detectadas en operativo del DIAC

La tarde de este viernes, autoridades municipales colocaron sellos de clausura en el establecimiento conocido como ‘La Pistería del Barrio’, ubicado sobre la avenida Ruiz Cortines, en la capital veracruzana, derivado de diversas irregularidades detectadas durante un operativo encabezado por personal del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC). Las autoridades no detallaron públicamente las faltas específicas detectadas durante la inspección, pero fuentes oficiales señalaron que este tipo de operativos continuarán de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, como parte de las acciones implementadas por el Ayuntamiento de Xalapa para supervisar el funcionamiento de bares, antros y establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.

Autoridades municipales colocaron sellos de clausura al establecimiento ubicado sobre avenida Ruiz Cortines, luego de detectar diversas irregularidades. La tarde de este viernes fue clausurado el establecimiento conocido como ‘La Pistería del Barrio’, ubicado sobre la avenida Ruiz Cortines, en la capital veracruzana, derivado de diversas irregularidades detectadas durante un operativo encabezado por personal del Departamento de Inspección y Atención Comercial ( DIAC ).

De acuerdo con la información recabada, las autoridades municipales colocaron sellos de clausura en el inmueble luego de realizar una revisión administrativa al centro nocturno, sin que hasta el momento se hayan detallado públicamente las faltas específicas detectadas durante la inspección. Fuentes oficiales señalaron que este tipo de operativos continuarán de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, como parte de las acciones implementadas por el Ayuntamiento de Xalapa para supervisar el funcionamiento de bares, antros y establecimientos con venta de bebidas alcohólicas





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