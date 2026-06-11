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Estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX cerradas temporalmente

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Estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX cerradas temporalmente
Transporte PúblicoCierre De EstacionesMetro CDMX
📆6/11/2026 12:38 PM
📰heraldodemexico
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El director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, confirmó que de manera temporal las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez de la Línea 2 se encuentran cerradas al público usuario. Además, las estaciones Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan continúan sin servicio.

Usuarios del Metro de la Ciudad de México deberán tomar previsiones durante sus traslados de este jueves, luego de que autoridades informaran que algunas estaciones de la Línea 2 permanecen cerradas y no ofrecen servicio de manera temporal.

El director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, informó que de manera temporal las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez de la Línea 2 se encuentran cerradas al público usuario. Además, indicó que otras tres estaciones que ya permanecían fuera de operación continúan sin brindar servicio.

"De manera temporal, las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez de la Línea 2 del MetroCDMX se encuentran cerradas al público usuario. Asimismo, continúan sin servicio las estaciones Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan", señaló Rubalcava. El funcionario pidió a los usuarios considerar estos ajustes antes de iniciar sus recorridos y mantenerse atentos a las actualizaciones difundidas por los canales oficiales del transporte capitalino

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