Los datos del Módulo sobre Lectura muestran una disminución del 6.9% en lectores adultos entre 2018 y 2024, con graves impactos en periódicos y revistas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI) ha publicado datos críticos que evidencian una tendencia descendente en los hábitos de lectura de la población mexicana. El análisis de los indicadores entre 2018 y 2024 revela que la proporción de personas alfabetas mayores de 18 años que reportan consumir materiales escritos disminuyó significativamente durante este periodo. Esta reducción representa un retroceso considerable en las prácticas culturales básicas del país, afectando la capacidad ciudadana para interpretar la realidad y participar en la vida democrática.

Retracing El Módulo sobre Lectura del INEGI

El Módulo sobre Lectura (MOLEC) es la herramienta estadística oficial utilizada por el INEGI para medir cómo, cuánto y qué leen los ciudadanos desde 2015. Este instrumento recopila información sobre la frecuencia, el tiempo dedicado y las motivaciones para leer diversos formatos, incluyendo libros, revistas, periódicos, historietas, cómics, mangas, y contenidos en internet como foros y blogs. La metodología busca aproximar la relación que las personas establecen con los materiales escritos, aunque presenta limitaciones al no evaluar directamente la comprensión profunda, la distinción de información confiable o la capacidad de elaborar juicios críticos sobre el contenido consumido.

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Antes de 2025, el módulo cubría exclusivamente a personas alfabetas de 18 años y más residentes en áreas urbanas de 100 mil habitantes o más. A partir de 2025, el INEGI amplió la cobertura a todo el territorio nacional e incluyó a personas alfabetas desde los 12 años, introduciendo cambios metodológicos que hacen que las series estadísticas posteriores no sean directamente comparables con las mediciones históricas previas. Esta distinción es crucial para interpretar correctamente los datos recientes y formular políticas públicas adecuadas.

Caída en la Lectura de Libros y Medios Impresos

Entre 2018 y 2024, la proporción de la población adulta que declaró leer alguno de los materiales considerados por el módulo cayó de 76.4% a 69.6%, una disminución de 6.9 puntos porcentuales. Durante este periodo, el nivel más bajo se registró en 2023 con 68.5%, seguido de una recuperación parcial en 2024 que fue insuficiente para alcanzar los niveles iniciales. En el ámbito específico de la literatura, la lectura de libros disminuyó del 45.1% en 2018 al 41.8% en 2024, mostrando un balance negativo durante los siete años analizados y reflejando una pérdida sostenida de este hábito cultural fundamental.

La situación es aún más pronunciada en la lectura de otros materiales impresos. La proporción de personas que leían revistas cayó drásticamente de 34.1% a 21.7%, mientras que la lectura de periódicos se redujo desde 40.3% hasta 17.8%. Este descenso en la lectura de periódicos representa una pérdida de aproximadamente 22.5 puntos porcentuales en solo seis años, lo que indica un cambio estructural profundo en cómo la sociedad accede a la información pública y al análisis periodístico tradicional.

Estancamiento de la Lectura Digital y Nuevas Políticas

A pesar de la expansión de las plataformas digitales, la lectura de páginas de internet, foros y blogs mostró un estancamiento notable. En 2018, el 39.1% de la población declaraba leer estos materiales, cifra similar al 39.4% registrado en 2024. Con un incremento acumulado de apenas 0.3 puntos porcentuales y un máximo del 41.4% en 2022, estos datos cuestionan la hipótesis de que la migración al medio digital haya compensado la caída de las prácticas lectoras tradicionales. Este estancamiento sugiere que la digitalización no garantiza automáticamente una mayor profundidad en los hábitos de lectura o el consumo de contenidos escritos complejos.

Estos resultados plantean una interrogante esencial para la política cultural: ¿es suficiente aumentar la cantidad de personas que declaran leer si no se conoce el impacto real en el desarrollo de capacidades de comprensión y pensamiento crítico? La persistencia de desigualdades asociadas con la escolaridad y la acelerada transformación de los medios utilizados exigen una reevaluación urgente de los estrategias educativas y culturales para fomentar no solo el acceso, sino también la calidad y la relevancia de los textos leídos por la población mexicana.