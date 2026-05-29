Estadio Azteca celebra 60 años como el 'Coloso de Santa Úrsula'

El Estadio Azteca, recinto histórico de la Ciudad de México, cumple seis décadas desde su inauguración en 1966. Repasamos sus hitos, nombres, remodelación y su papel como sede de tres Mundiales, incluido el de 2026.

El Estadio Azteca , el icónico recinto deportivo de la Ciudad de México, conmemora sus 60 años de historia desde su inauguración en 1966. Inicialmente concebido por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca, el estadio abrió sus puertas con un partido entre el Club América y el Torino Futbol Club italiano, donde el brasileño Arlindo Dos Santos anotó el primer gol en su historia.

Desde entonces, ha sido escenario de momentos legendarios, como las finales de las Copas del Mundo de 1970 y 1986, en las que Pelé y Diego Maradona, respectivamente, dejaron una huella imborrable. A lo largo de seis décadas, el recinto ha tenido diversas denominaciones: Estadio Azteca (su nombre popular y oficial actual), Estadioiversary (seudónimo similar al Maracaná), Estadio Azcárraga (en honor a Emilio Azcárraga Milmo), Estadio Banorte (por el crédito del grupo financiero), y su designación FIFA para el Mundial 2026, que excluye marcas comerciales.

Su apodo cariñoso, 'Coloso de Santa Úrsula', deriva de su ubicación en la colonia Santa Úrsula Coapa, al sur de la capital. La construcción enfrentó desafíos significativos, como el suelo rocoso del volcán Xitle y mantos freáticos que elevaron costos y modificaron los planos originales.

Tras una profunda remodelación para el Mundial 2026, impulsada por los grupos Ollamani y Banorte y el Gobierno de la Ciudad de México, el estadio renovó su anillo inferior, césped híbrido, techumbre sustentable, vestidores de nivel europeo e iluminación LED. Su capacidad ha variado: de 110,000 espectadores al inicio, a un máximo de 115,000 en 1985, luego reducciones por seguridad y ahora supera ligeramente los 87,000 para la justa mundialista.

Tras el evento, Club América, Cruz Azul y Atlante compartirán el estadio como locales. Aunque la remodelación ha sido elogiada, hay críticas por la obstrucción visual en primeras filas debido a la prensa gráfica. El Azteca continúa siendo un símbolo del fútbol mundial y un tesoro arquitectónico que ha visto crecer a generaciones de aficionados





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estadio Azteca Mundial 2026 Fútbol Historia Deportiva Remodelación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mundial 2026: FIFA ordena a Clara Brugada retirar el ajolote del Estadio AztecaSoy un apasionado por las palabras y el arte de comunicar historias que conectan. Escribir no solo es mi oficio, sino mi forma de darle vida a las ideas y construir puentes entre personas.

Read more »

Sudáfrica presenta a sus 26 convocados para enfrentar a México en el AztecaEl equipo dirigido por Hugo Broos llega con una base de jugadores de su liga local y varios elementos con experiencia en Europa y la MLS

Read more »

México, único país con tres torneos internacionales de la FIFA: historia, legado y memorias del AztecaMéxico se consolida como la única nación que ha albergado tres torneos FIFA, destacando los mundiales de 1970 y 1986, el papel del Estadio Azteca y el contexto político‑social que rodeó cada edición

Read more »

TV Azteca transmitirá partidos del Mundial 2026 y revive anime nostálgicoTV Azteca anunció que transmitirá encuentros seleccionados, juegos de la Selección Mexicana y la final del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 8 de junio. La cadena parece apostar por la nostalgia al recuperar caricaturas, animes y series clásicas para televisión abierta, mezclando fútbol y contenido retro en un momento clave. La noticia también menciona el impacto cultural de animes como Captain Tsubasa, que popularizó el fútbol en Japón, y otros temas como mejoras en el Metro de CDMX, una película de amor en Netflix y el próximo Call of Duty.

Read more »