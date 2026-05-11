Estadio Ciudad de México: El primer recinto a albergar tres Copas Mundiales de la FIFA

El Estadio Ciudad de México, que dará un nuevo nombre a este recinto histórico, será el primero en albergar três Copas Mundiales de la FIFA y marcará un hito en el desarrollo del fútbol global.

Estadio Ciudad de México . Recinto histórico que albergará tres Copa Mundial es de la FIFA y que abrirá las puertas a una sociedad futbolística unida entre Canadá , México y Estados Unidos .

La ceremonia de apertura iniciará a las 11:30 hora local, con William Prince y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que darán vida a momentos musicales, culturales y deportivos que reflejarán la identidad de cada país y su conexión en torno al torneo. Los asistentes podrán disfrutar de diversas experiencias y activaciones previas al partido en el recinto, que albergará un total de 104 partidos en 16 ciudades sede.

La final se disputará en el New York, New Jersey Stadium, el domingo 19 de julio, tras una emocionante competencia que se vivirá de forma conjunta y enriquecedora. (Aquí hay algunos temas que pueden ser desarrollados en este contexto, pero se limitará a los cinco temas siguientes.





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