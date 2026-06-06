Estadio Ciudad de México se engalana para el partido inaugural del Mundial 2026

El Coloso de Santa Úrsula luce renovado con nuevas butacas, filtros de acceso y decoración alusiva al Mundial, listo para el México vs Sudáfrica el 11 de junio.

El Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como el Coloso de Santa Úrsula, se alista para ser el escenario del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

El próximo 11 de junio, la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en este emblemático recinto, que ha sido sometido a una serie de remodelaciones para recibir el torneo mundialista. Las obras incluyen la instalación de nuevas butacas en la zona lateral baja, que anteriormente había sido modificada tras el partido México vs Portugal, y la colocación de un letrero en la corona roja que dice 'Estadio Ciudad de México', generando opiniones divididas entre los aficionados.

Además, en las columnas grises cuelgan mantas promocionales del Mundial, y en el techo ondean banderas de los países participantes, evocando la tradición del Mundial de 1986. La cancha se encuentra en perfectas condiciones, lista para albergar los cinco partidos que se disputarán en esta sede. La preparación del estadio no solo se ha centrado en la estética, sino también en la funcionalidad.

Los filtros de acceso para los aficionados ya están instalados en ambas explanadas, y se han habilitado zonas VIP con actividades diversas para los espectadores. La seguridad y la comodidad son prioridades, por lo que se han reforzado las medidas de control y se ha mejorado la señalización.

La expectativa es enorme, no solo por el partido inaugural, sino por el significado que tiene para México ser anfitrión de una Copa del Mundo por tercera vez, después de 1970 y 1986. La ciudad se prepara para recibir a miles de turistas y aficionados al fútbol de todo el mundo, con una infraestructura renovada y un ambiente festivo que promete ser inolvidable. El impacto de este evento va más allá del deporte.

La Copa del Mundo 2026 representa una oportunidad para mostrar la cultura y la hospitalidad mexicanas, así como para impulsar la economía local. Los preparativos en el Estadio Ciudad de México son solo una parte de un esfuerzo mayor que incluye la mejora de transporte, hoteles y servicios. Los organizadores esperan que el partido inaugural sea un éxito rotundo, marcando el inicio de una competición que unirá a naciones y celebrará la pasión por el fútbol.

Sin duda, el 11 de junio será una fecha histórica para México y para todos los amantes del deporte





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