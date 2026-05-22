Estado de la manufactura en México: Retrasos en Nuevo León, Guanajuato y otros estados a la sombra de aranceles y políticas americanas

El informe de Banco Base detalla que la imposición de aranceles y la falta de inversión en México han llevado a un retroceso de la manufactura en países como Nuevo León, Guanajuato y Estado de México. Además, la incertidumbre en torno a la política arancelaria de Estados Unidos y la baja confianza empresarial han tenido un impacto negativo en la industria manufacturera. En cuanto a los subsectores de mayor crecimiento, se destaca la fabricación de equipo de computación, debido a su contribución al crecimiento de las exportaciones mexicanas.

Las entidades que más aportaron a la industria manufacturera en el primer trimestre de 2023 fueron Nuevo León, Guanajuato, Estado de México , Coahuila y Jalisco.

Este deterioro se debe principalmente a la imposición de aranceles sectoriales en Estados Unidos, afectando especialmente la industria automotriz y la siderúrgica. La caída en la manufactura está relacionada con la falta de inversión en México, la baja confianza empresarial, y la incertidumbre en torno a la relación comercial con la Unión Americana.

Algunas entidades, como Tabasco, Campeche, Guerrero, Puebla, Chihuahua, Sonora, Hidalgo y Baja California Sur, registraron aumentos en su producción manufacturera, mientras que otras, como Aguascalientes, Querétaro, Oaxaca, Morelos y Baja California sufrieron más pronunciadas caídas. La fabricación de equipo de computación ha sido un impulsor importante del crecimiento de las exportaciones de México, por lo que su retroceso puede ser de preocupación para la manufactura en general





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